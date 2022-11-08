8 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Starlink, fazla internet kullanımında hız yavaşlatacak

SpaceX’in uzaydan internet hizmeti Starlink, kullanım politikası değişikliğine gidiyor.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 22:35
Takip Et

Starlink, fazla internet kullanımında hız yavaşlatacak

Starlink, fazla internet kullanımında hız yavaşlatacak
+
Aa
-

Shift Delete'de yer alan habere göre; şirket, aylık kullanım limitini aşan kullanıcıların internet hızının yavaşlatılacağını duyurdu. Hız limitini kaldırmak isteyen müşterilerin aylık belirli kotalar satın alabileceği aktarıldı.

1 TB'DEN FAZLA KULLANAN MÜŞTERİLER İÇİN

 Şirket, aralık ayından itibaren yürürlüğe alacağı kararla birlikte, ayda 1 TB’den fazla veri kullanan müşteriler için interneti kısıtlamaya başlayacak. Bu limit, sabah 7 ila akşam 23 arasındaki kullanımı baz alacak.

Aylık 1 TB internet kotasını dolduran kullanıcılar, yüksek hız almaya devam etmek istiyorsa ekstra paket satın alacak. Starlink’in açıklamasına göre, GB başına 0,25 dolar ödeyerek her ay ek limit almak mümkün olacak. Uygulama ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’daki müşterileri kapsayacak.

The Verge’in raporlarına göre uydu internet hizmeti kullanıcılarının sadece yüzde 10’undan daha azı aylık 1 TB sınırını geçiyor. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
1
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk
2
﻿Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk
﻿Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
3
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
4
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
5
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿Bahçeli: AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve normaldir. AKP - HDP görüşmesine destek verdi
6
﻿Bahçeli: AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve normaldir. AKP - HDP görüşmesine destek verdi
﻿Bahçeli: AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve normaldir. AKP - HDP görüşmesine destek verdi
﻿İşte sosyal medyayı yakıp yıkan düğün videosu
7
﻿İşte sosyal medyayı yakıp yıkan düğün videosu
﻿İşte sosyal medyayı yakıp yıkan düğün videosu
﻿Kuşadası açıklarında geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Kuşadası açıklarında geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Kuşadası açıklarında geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿İYİ Parti Şırnak İl Başkanı Mehmet Yılmaz İlçi’den TOKİ’ye sert tepki
﻿İYİ Parti Şırnak İl Başkanı Mehmet Yılmaz İlçi’den TOKİ’ye sert tepki
﻿İYİ Parti Şırnak İl Başkanı Mehmet Yılmaz İlçi’den TOKİ’ye sert tepki
﻿ Sağlık Bakanlığı iki haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı
﻿ Sağlık Bakanlığı iki haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı
﻿ Sağlık Bakanlığı iki haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı
﻿Starlink, fazla internet kullanımında hız yavaşlatacak
﻿Starlink, fazla internet kullanımında hız yavaşlatacak
﻿Starlink, fazla internet kullanımında hız yavaşlatacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.