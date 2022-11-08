﻿Starlink, fazla internet kullanımında hız yavaşlatacak

Shift Delete'de yer alan habere göre; şirket, aylık kullanım limitini aşan kullanıcıların internet hızının yavaşlatılacağını duyurdu. Hız limitini kaldırmak isteyen müşterilerin aylık belirli kotalar satın alabileceği aktarıldı.

1 TB'DEN FAZLA KULLANAN MÜŞTERİLER İÇİN

Şirket, aralık ayından itibaren yürürlüğe alacağı kararla birlikte, ayda 1 TB’den fazla veri kullanan müşteriler için interneti kısıtlamaya başlayacak. Bu limit, sabah 7 ila akşam 23 arasındaki kullanımı baz alacak.

Aylık 1 TB internet kotasını dolduran kullanıcılar, yüksek hız almaya devam etmek istiyorsa ekstra paket satın alacak. Starlink’in açıklamasına göre, GB başına 0,25 dolar ödeyerek her ay ek limit almak mümkün olacak. Uygulama ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’daki müşterileri kapsayacak.

The Verge’in raporlarına göre uydu internet hizmeti kullanıcılarının sadece yüzde 10’undan daha azı aylık 1 TB sınırını geçiyor.