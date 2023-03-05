En çok satan oyunlar açıklandı. Fiyat listesi de yayınlandı

Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, her hafta düzenli olarak en çok satanlar ve en çok oynanan oyunları paylaşmaya devam ediyor.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Geçen hafta oyuncuların beğenisine sunulan Sonf of The Forest, bu hafta Steam’de en çok satan oyun oldu

Atomic Hearts ise listenin ikinci sırasında yer aldı. Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı’nı kazandığı bir dünyada geçen oyun, oyuncular tarafından oldukça beğenildi. Öte yandan en çok satan üçüncü yapım ise Counter-Strike: Global Offensive oldu. Popüler FPS oyunu, çıkışının ardından 11 yıl geçmiş olmasına rağmen çevrimiçi oyuncu sayısında yeni rekorlar kırmaya devam ediyor.

STEAM’DE EN ÇOK SATAN OYUNLAR ŞÖYLE