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Gamerların en çok tercih ettiği işletim sistemi

İşletim sistemi sunan Steam oyun severlerin en çok tercih ettiği sistemi açıkladı. İşte o işletim sistemi ve özellikleri...

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 08:31
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Oyunseverlerin en çok tercih ettiği işletim sistemi

Gamerların en çok tercih ettiği işletim sistemi
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Steam, şubat ayının en çok kullanılan işletim sistemlerini yayınladı. 2022 yılında çıkış yapan ve bazı sorunlar yaşayan Windows 11, son dönemde sorunlardan büyük ölçüde arınmasına rağmen halen oyuncuların tercih ettiği bir sürüm olmadı. Windows 10, ocak ayına kıyasla yüzde 1,13 oranında bir düşüş yaşamasına rağmen yüzde 62,33’lük pazar payıyla zirvede yer alıyor.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Windows 11 kullanımı geçtiğimiz ay gözle görülür bir artış yaşadı. Zira sürüm, şubat ayında yüzde 1,73’lük bir artışla yüzde 32,06’lık pazar payının sahibi oldu. Bunun dışında bir döneme damga vuran ve son olarak güncelleme desteğini kaybeden Windows 7 de geçen ay yüzde 0,17’lik bir düşüşle pastadan yüzde 1,43’lük pay aldı.

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