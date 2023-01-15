2022’nin en çok satan oyunu açıklandı. Gamer'ların tercihi belli oldu

Analiz şirketi NPD’ye göre; ABD'de en çok satılan oyun Call of Duty: Modern Warfare 2 oldu. İkinci oyun ise Elden Ring olurken üçüncü sıraya Madden NFL 23 oturdu.
God of War: Ragnarok ve Lego Star Wars: Skywalker sırasıyla dördüncü ve beşinci olarak listeye girdi. Pokemon: Scarlet/Violet, FIFA 23, Pokemon Legends: Arceus, Horizon Forbidden West ve MLB: The Show 22 ise ilk onu oluşturan diğer oyunlardı.
ShiftDelete.net'ten aktarılan bilgilere göre; 2022 yılında en çok satılan oyunlar şu şekilde sıralandı:
1. Call of Duty: Modern Warfare 2
2. Elden Ring
3. Madden NFL 23
4. God of War: Ragnarok
5. Lego Star Wars: The Skywalker Saga
6. Pokemon: Scarlet/Violet
7. FIFA 23
8. Pokemon Legends: Arceus
9. Horizon Forbidden West
10. MLB: The Show 22
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