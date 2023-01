2022’nin en çok satan oyunu açıklandı. Gamer'ların tercihi belli oldu

Analiz şirketi NPD’ye göre; ABD'de en çok satılan oyun Call of Duty: Modern Warfare 2 oldu. İkinci oyun ise Elden Ring olurken üçüncü sıraya Madden NFL 23 oturdu.

God of War: Ragnarok ve Lego Star Wars: Skywalker sırasıyla dördüncü ve beşinci olarak listeye girdi. Pokemon: Scarlet/Violet, FIFA 23, Pokemon Legends: Arceus, Horizon Forbidden West ve MLB: The Show 22 ise ilk onu oluşturan diğer oyunlardı.

ShiftDelete.net'ten aktarılan bilgilere göre; 2022 yılında en çok satılan oyunlar şu şekilde sıralandı:

1. Call of Duty: Modern Warfare 2

2. Elden Ring

3. Madden NFL 23

4. God of War: Ragnarok

5. Lego Star Wars: The Skywalker Saga

6. Pokemon: Scarlet/Violet

7. FIFA 23

8. Pokemon Legends: Arceus

9. Horizon Forbidden West

10. MLB: The Show 22