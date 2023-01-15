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2022’nin en çok satan oyunu açıklandı. Gamer'ların tercihi belli oldu

Oyunseverlerin geçtiğimiz yılda en çok hangi oyunu satın aldığı ortaya çıktı. ABD genelinde yapılan araştırma sonucunda en çok alınan oyun Call of Duty: Modern Warfare 2 oldu.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 08:26
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2022'de en çok satın alınan oyun açıklandı

2022’nin en çok satan oyunu açıklandı. Gamer'ların tercihi belli oldu
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Analiz şirketi NPD’ye göre; ABD'de en çok satılan oyun Call of Duty: Modern Warfare 2 oldu. İkinci oyun ise Elden Ring olurken üçüncü sıraya Madden NFL 23 oturdu.

God of War: Ragnarok ve Lego Star Wars: Skywalker sırasıyla dördüncü ve beşinci olarak listeye girdi. Pokemon: Scarlet/Violet, FIFA 23, Pokemon Legends: Arceus, Horizon Forbidden West ve MLB: The Show 22 ise ilk onu oluşturan diğer oyunlardı.

ShiftDelete.net'ten aktarılan bilgilere göre; 2022 yılında en çok satılan oyunlar şu şekilde sıralandı:

1. Call of Duty: Modern Warfare 2
2. Elden Ring
3. Madden NFL 23
4. God of War: Ragnarok
5. Lego Star Wars: The Skywalker Saga
6. Pokemon: Scarlet/Violet
7. FIFA 23
8. Pokemon Legends: Arceus
9. Horizon Forbidden West
10. MLB: The Show 22

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