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Stoltenberg, Türkiye içine taziye defteri imzaladı 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ofisinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına açılan taziye defterini imzaladı.   

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 17:35
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Stoltenberg, Türkiye içine taziye defteri imzaladı 

Stoltenberg, Türkiye içine taziye defteri imzaladı 
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen NATO savunma bakanları, toplantı öncesinde Türkiye’nin NATO Daimi Temsilcilik ofisine gelerek Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenler için açılan taziye defterini imzaladı.

Stoltenberg'in ziyareti, NATO basın sözcüsü Oana Lungescu tarafından sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımla duyuruldu. NATO Basın Sözcüsü Oana Lungescu paylaşımında, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’daki Türk Delegasyonu’nda taziye defterini imzaladı. NATO müttefik Türkiye ile güçlü bir dayanışma içindedir. Düşüncelerimiz yıkıcı depremlerin ardından Türk halkıyla birliktedir" ifadelerini kullandı. 

Türkiye’nin NATO Daimi Temsilciliği bünyesinde açılan taziye defterini Fransa'nın NATO nezdindeki temsilcisi Büyükelçi Muriel Domenach da imzaladı. Ziyaretinden ve Türkiye’de görev yapan Fransız arama kurtarma ekiplerinden kareler paylaşan Fransız Büyükelçi, paylaşımında Türkçe olarak, "Taziye defterini imzaladım. Başın sağ olsun Türkiye. Fransa AB üyesi ve müttefik olarak yanınızdadır. Birlikte daha güçlüyüz" ifadelerine yer verdi. (İHA)

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