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Konya'da deprem yardımı araçları arasına karışan tırdan 7 buçuk milyonluk kaçak sigara çıktı

Konya'da deprem bölgesine insani yardım taşıyan tırların arasında karışarak 7 buçuk milyon değerinde kaçak sigara taşıyan tır sürücüsü yakalandı. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 17:35
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Deprem yardımı araçları arasına karışan tırdan 7 buçuk milyonluk kaçak sigara çıktı

Konya'da deprem yardımı araçları arasına karışan tırdan 7 buçuk milyonluk kaçak sigara çıktı
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İHA'da yer alan habere göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, devletin vergi kayıplarının, haksız kazancın ve haksız rekabetin önlenmesi için kaçakçılıkla mücadeledeki kararlılığına devam ediyor.



Polis ekipleri, merkez Karatay ilçesi Ereğli Yolu Caddesi kent giriş ve çıkış noktasında yaptığı yol uygulamasında deprem bölgesine insani yardım taşıyan tırlar arasındaki seyir halinde olan ve durumundan şüphelendikleri bir tırı Ereğli ilçesi istikametinde durdurdu.



Tırda arama yapan KOM ekipleri, tırın dorsesinde yaptıkları aramada gıda kolisi görünümü verilen koliler dolusu piyasa değeri yaklaşık 7 buçuk milyon lira değerinde 5 milyon 300 bin adet gümrük kaçağı doldurulmuş makaron ele geçirdi.



"Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" çerçevesinde gümrük kaçağı sigaralara el konulurken, konu ile ilgili tırda bulunan sürücüsü ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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