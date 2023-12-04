Stres attıran gerginliği alan ot ortaya çıktı

Çağımızın sorunu olan stres attıran gerginliği alan melek otu çayı dikkatlerden kaçmadı.

Ersoy Özdem KAYNAK: Haber Merkezi
Stres attıran gerginliği alan ot ortaya çıktı

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Gün içinde melek otu çayı içerek gergin ruh halinizden kurtulabilirsiniz iş ve hayat stresini alacaktır.

STRES NEDİR?

Stres, anlık olarak ortaya çıkan, tehlikede hissettiren veya mücadele gerektiren olay ya da düşünce sonucu oluşan endişenin yarattığı duygusal, zihinsel ve fiziksel tepkidir. Strese neden olan tehlike gerçek ya da gerçek olmayan bir endişeye dayanabilir.

MELEK OTU NEDİR?

Melek otu; beyaz çiçekli ve hoş kokulu çiçeklerden biridir. Geçmişte inanılan bu durum, günümüzde hala Amerika’da kırsal kesimler tarafından devam etmektedir.

MELEK OTU NASIL KULLANILIR?

Yaralı, ağrılı veya sancılı bölgelere pamukla sürerek rahatlatabilirsiniz.

Hamile kadınlar melek otu kullanmamalıdır. Melek otu, kasılmalara ve düşüğe yol açabilir.

Melek otu, ölçülü kullanılmalıdır. Fazla ve sürekli kullanımı, kan basıncını ve solunum sorunlarını artırabilir.

Melek otu yağı, sadece dışarıdan uygulanmalıdır. Ağızdan alınması sakıncalıdır. Deriye sürüldüğünde sağlıklı etkilerini gösterir. Masaj veya krem şeklinde kullanabilirsiniz.

Günde 3 ila 9 gram arası kullanılması tavsiye edilir. Kullanmadan önce doktorunuza danışmanız daha iyidir.

Diyabet hastaları, melek otunun kan şekerini yükselttiğini unutmamalıdır. Melek otu kullanmaları uygun değildir.Kalp krizi riski olanlar melek otu çayından uzak durmalıdır.

Melek otu kökü, çiğ olarak yenmemelidir. Zehirlenmeye neden olabilir.

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