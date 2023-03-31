31 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Su deposu çalan şüpheliler yakalandı

Aydın’da düzenlenen operasyonda 4 adet 1 tonluk su deposunu çalan şüpheliler yakalandı. 

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 09:45
Takip Et

Su deposu çalan 4 şüpheli yakalandı

Su deposu çalan şüpheliler yakalandı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Aydın’ın Germencik ilçesinde bir vatandaşa ait bahçeden 4 adet bir tonluk su deposu çalan 4 şüpheli şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızılcapınar Mahallesi’nde bir vatandaşa ait müşterek tapulu bahçelerinden 4 adet 1 tonluk su deposu çalınması olayı ile ilgilşi çalışma başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş Ekiplerimizce yapılan kamera/tanık araştırması sonucu hırsızlık olayı ile ilgili 4 şüpheli şahıs yakalandı. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
1
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
2
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
3
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
4
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
5
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Ünlü bankadan döviz bürosuna koşturacak dolar tahmini
6
﻿Ünlü bankadan döviz bürosuna koşturacak dolar tahmini
﻿Ünlü bankadan döviz bürosuna koşturacak dolar tahmini
﻿Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Oy pusulasında 4 adayın ismi yer alacak
7
﻿Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Oy pusulasında 4 adayın ismi yer alacak
﻿Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Oy pusulasında 4 adayın ismi yer alacak
﻿SPK iki şirket daha borsa yolu açtı
﻿SPK iki şirket daha borsa yolu açtı
﻿SPK iki şirket daha borsa yolu açtı
﻿Uzmanı Ramazan’da kilo almanın en önemli sebebini açıkladı
﻿Uzmanı Ramazan’da kilo almanın en önemli sebebini açıkladı
﻿Uzmanı Ramazan’da kilo almanın en önemli sebebini açıkladı
﻿Türkiye Varlık Fonu'ndan Kamu bankaların 111,7 milyar lira
﻿Türkiye Varlık Fonu'ndan Kamu bankaların 111,7 milyar lira
﻿Türkiye Varlık Fonu'ndan Kamu bankaların 111,7 milyar lira
﻿Karaciğer nakilli sporcudan anlamlı yarış
﻿Karaciğer nakilli sporcudan anlamlı yarış
﻿Karaciğer nakilli sporcudan anlamlı yarış
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.