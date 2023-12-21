Ateş pahası faturalar depremzede vatandaşları çileden çıkardı

6 Şubat depreminde ağır hasar alan Adıyaman’da Akedaş'ın gönderdiği elektrik faturalarına tepki göstermek isteyen vatandaşlar elektrik dağıtım şirketi binası önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

“BİZ VATANDAŞLAR MAĞDUR DURUMDAYIZ”

Açıklamalarda bulunan vatandaşlardan Galip Bozkurt, “Depremde en çok hasar alan Adıyaman’da yaşadığımız bu zor günlerde elektrik faturaları bizleri mağdur etti. Yüksek gelen elektrik faturaları biz vatandaşları mağdur ediyor. Bu elektrik faturalarının bu kadar yüksek gelmesine anlam veremiyoruz. Biz vatandaşlar bu konuda oldukça mağdur durumdayız. Devletimizin, ilgililerin bu konuda yardımcı olmasını ve bu sorunu çözmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaların ardından kalabalık sessiz şekilde bulundukları yerden ayrıldı.