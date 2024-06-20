Restoranda yediği çupranın fiyatı dudak uçuklattı! Bir balık toplam hesabın yarısı tuttu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Restoranda yediği çupranın fiyatı dudak uçuklattı! Bir balık toplam hesabın yarısı tuttu

Cunda Adası'na tatile giden bir sosyal medya kullanıcısına, bir restoranda 10 Bin TL hesap geldi. Ancak, yediği çupranın fiyatı dudak uçuklatan cinstendi...

Bir sosyal medya kullanıcısı, Türkiye'de tatilcilerin ve turizmcilerin uğrak mekanlarından olan Ayvalık'taki Cunda Adası'nda yediği yemeğin restoran fişini paylaştı. Fişteki yenilenlerin toplam fiyatı 10 Bin 38 TL'ydi. Ancak en çok göze çarpan fiyat, sadece bir adet yenilen Çupra balığının ücreti oldu. Hesapta, 1 çupranın fiyatının 4 Bin TL olduğu görüldü. Bu durumu sosyal medyada paylaşan kullanıcının gönderisinde yer alan yorumlarda da oldukça pahalı olduğu vurgulandı.

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ÇUPRA, NERELERDE SIK GÖRÜLÜR?

Akdeniz Bölgesi'nde çupra balığı yetiştiriciliği, uzun yıllardır sürdürülen çalışmalar sonucunda bugün önemli bir pazar payına ulaşmış durumda. Araştırmalar, bu alanda elde edilen verilerin, sektörün daha da geliştirilmesi için yeni çalışma alanlarına ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

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BALIK FİYATLARI NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Türkiye'de balık fiyatlarının belirlenmesi, çeşitli faktörlere dayanmaktadır. Hava koşulları, avlanma faktörleri, suyun geç soğuması, şehirden şehire değişen fiyatlar, arz-talep durumu, balığın çeşidi ve miktarı gibi etkenler, fiyatların değişkenliğinde önemli rol oynamaktadır. Özellikle av sezonunun açılması ve avlanma oranları, piyasadaki balık miktarını ve dolayısıyla fiyatları doğrudan etkileyebilmektedir. Paketleme, kurubuz eklenmesi, ambalajlama ve temizleme işlemleri gibi ek hizmetler de maliyetleri artırarak fiyatların yükselmesine sebep olabilmektedir.

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