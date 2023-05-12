Suikast ihbarı sonrası Kılıçdaroğlu’na Samsun'da üst düzey güvenlik önlemi. Çelik yelek giydi korumalar eller tetikte bekledi

Gazeteci Merdan Yanardağ’ın Kılıçdaroğlu’na suikast yapılabileceği iddiaları sonrası Samsun mitinginde üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Kılıçdaroğlu çelik yelek giyerken, korumalar eller tetikte bekledi…

Suikast ihbarı sonrası Kılıçdaroğlu’na Samsun'da üst düzey güvenlik önlemi. Çelik yelek giydi korumalar eller tetikte bekledi

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimden önceki son mitinglerini Samsun ve Ankara’da düzenliyor.

SUİKAST İHBARI SONRASI ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Gazeteci Merdan Yanardağ’ın Kılıçdaroğlu’na suikast düzenleneceğine yönelik iddialarından sonra Kılıçdaroğlu’nun Samsun mitinginde üstü düzey güvenlik önlemleri alındı.

ÇELİK YELEK GİYDİ, KORUMALAR ELLER TETİKTE BEKLEDİ

Kılıçdaroğlu’nun sahne üzerindeki koruma sayısı arttırılırken korumalara da silah verildi.

Kılıçdaroğlu’nun arkasında bekleyen özel korumaları da hazır tetikte bekledi.

Sahnede konuşma yapan Kılıçdaroğlu’na da çelik yelek giydirildiği görüldü.

İşte o görüntüler:

kilicdaroglu-guvenlik.jpg

kk-guvenlik1.jpg

kk-guvenlik2.jpg

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