Suikast ihbarı sonrası Kılıçdaroğlu’na Samsun'da üst düzey güvenlik önlemi. Çelik yelek giydi korumalar eller tetikte bekledi

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimden önceki son mitinglerini Samsun ve Ankara’da düzenliyor.
SUİKAST İHBARI SONRASI ÜST DÜZEY GÜVENLİK
Gazeteci Merdan Yanardağ’ın Kılıçdaroğlu’na suikast düzenleneceğine yönelik iddialarından sonra Kılıçdaroğlu’nun Samsun mitinginde üstü düzey güvenlik önlemleri alındı.
ÇELİK YELEK GİYDİ, KORUMALAR ELLER TETİKTE BEKLEDİ
Kılıçdaroğlu’nun sahne üzerindeki koruma sayısı arttırılırken korumalara da silah verildi.
Kılıçdaroğlu’nun arkasında bekleyen özel korumaları da hazır tetikte bekledi.
Sahnede konuşma yapan Kılıçdaroğlu’na da çelik yelek giydirildiği görüldü.
İşte o görüntüler: