Kılıçdaroğlu suikast tehdidine meydan okudu: Bana bir şey olursa 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, suikast iddialarının ardından bir video yayınladı. Videodaki "bana bir şey olursa 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz" detayı dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu suikast tehdidine meydan okudu: Bana bir şey olursa 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda, kullandığı ifadelerle sosyal medyada dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, videoda kendisine yöneltilen suikast iddialarına yanıt veriyormuş gibi konuştu.

Videodaki "Bana bir şey olursa 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz" sözüyle Kılıçdaroğlu'nun suikast iddialarına ve tehditlerine meydan okuduğu görüldü.

Kılıçdaroğlu videolu mesajında şu ifadeleri kullandı:

Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar.
O resimdeki mesaj net.
Sizin için geleceğiz diyorlar.
Bu paramiliter artıklar daha büyük bir resmin sadece bir parçası.
Her şeyin temelinde aslında tek bir şey var.
Para, çok para, doymayacakları kadar para.
Halkımızdan çalınan bu para ve bu parayı çalan beşli çeteler var.
Bunların kod ismi beşli.
Aslında bunların sayısı binlerce.
Bu iktidar döneminde çalınan çetelerin çaldı.
Mafya arttıkların çaldı.
Uyuşturucu baronların çaldı.
418 milyar dolar.
Sonra çıktım çok açık ve net bir şekilde söyledim.
Defterinize yazın sizden 418 milyar doları iktidarımızda tahsil edeceğiz ve alacağız.
Önce benimle konuşmak istediler.
Anlaşmak istediler.
Kapıyı yüzlerine kapattım.
Her türlü operasyona başvurdular.
Ve artık son aşamaya geldik.
Silah ve suikast tehditleri.
Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca.
Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar.
Siz mi beni korkutacaksınız?
Sizin önünüze diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim.
Hadi meydan gelin görüşelim.
Allah nasip eder de yaşarsak hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim.
Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir.
O 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz.
Her kuruşunu tahsil edeceksiniz.
85 milyona tahsil edeceksiniz o parayı.
Benim size vasiyetim için.

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