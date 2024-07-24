Sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayalısu köyünde meydana gelen trajik bir kazada, iki yaşındaki Asmin Bakır isimli küçük bir kız çocuğu, evinin bahçesinde oynarken sulama havuzuna düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olayın bildirilmesi üzerine hızla müdahale eden 112 Acil Sağlık ekipleri, küçük Bakır'ı Kurtalan Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Bakır'ın boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, küçük Asmin'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.