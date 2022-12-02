Süleyman Soylu 122 bin demişti. YSK verilerine göre Suriyeli seçmen sayısı 4 katı çıktı

Ülkelerinde 2011 yılında başlayan "iç savaş" nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin geleceği belirsizliğini koruyor.

Türkiye’deki Suriyelilerin çoğu "geçici koruma" denen bir statüyle ülkede bulunuyor. Yasalara göre bu statü, onlara ya da çocuklarına vatandaş olma hakkı tanımıyor!

Türkiye’nin milli güvenliği ve asayişine yönelik büyük tehlike oluşturan sığınmacılarla ilgili tartışmanın önemli boyutu ise siyasi...

"GÖNDERMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayında yaptığı açıklamada, “Ana muhalefet, ‘Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz’ diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensarın ne olduğunu biliyoruz” diye konuşmuştu.

BİR AY SONRA GERİ ADIM ATTI

Erdoğan, nisan ayında yaptığı açıklamada ise “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” demişti.

Son aylarda göçmen ve mülteci odaklı söylemleriyle hem ilgi hem de tepki toplayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şimdiye kadar vatandaşlık alan Suriyeli sığınmacıların sayısının yaklaşık 1,5 milyon olduğunu öne sürdü.

SURİYELİ SEÇMEN SAYISI 4 KATINA ÇIKTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Suriyeli sığınmacılar elbette ülkelerine dönecekler" demiş 3 milyon 764 bin kayıtlı Suriyeli bulunduğunu, bunun 122 bininin ise pasif yani Türkiye'de bulunmadığını açıklamıştı.

2023'te Türkiye'de 64 milyon seçmenin oy kullanması bekleniyor. Seçimlere sayılı günler var. Siyasilerden Suriyeli seçmen konusuyla ilgili çelişkili açıklamalar gelmeye devam ederken; Suriyelilere Türk vatandaşlığı verilmeye de devam ediyor. Suriyeli seçmen sayısı Sayı 4 katı çıktı.

Dolayısıyla bu kişilerden reşit olanlar cumhurbaşkanlığı seçiminde ve genel seçimde oy kullanabilecekler.

Araştırmacı Mehmet Günal Ölçer'in 5-Haziran-2022 tarihli YSK verilerine göre yurt dışı doğumlu seçmenlerin kaçının hangi ülkede doğduklarının ve kaçının hangi ilde oy kullanacak olduğunu gösteren rapor dikkat çekti.

İŞTE RAPORUN MADDE MADDE AYRINTILARI;

Türkiye Genelinde;

• 1 milyon 326 bin 496 Yurtdışı Doğumlu Seçmen olduğu

• Bu seçmenlerin 130+ farklı ülkede doğdukları

• En çok Suriye doğumlu seçmen olduğu

• Suriye doğumlu seçmen sayısının 466,105 olduğu

• Nikaragua ve Kosta Rika doğumlu 1’er seçmen olduğu

• Nikaragua doğumlu seçmenin Ankara’da, Kosta Rika doğumlu seçmenin İstanbul’da kayıtlı olduğu

En çok Yurt Dışı Doğumlu Seçmenin kayıtlı olduğu İstanbul’da;

• 350 bin 527 Yurt Dışı Doğumlu Seçmen olduğu

• Bu seçmenlerin 126+ farklı ülkede doğdukları

• En çok Suriye Doğumlu Seçmen olduğu

• Suriye Doğumlu Seçmen sayısının 99,241 olduğu

Yurt Dışı Doğumlu Seçmenlerin;

• Kayıtlı Oldukları İllere Göre Dağılımı Tablo 1’de,

• Doğdukları Ülkelere Göre Dağılımı Tablo 2’de gösterilmektedir.

Örnek olarak;

• Suriye doğumlu 466 bin105 seçmenin kayıtlı oldukları İller Tablo 3’te

• Almanya doğumlu 210 bin 674 seçmenin kayıtlı oldukları iller Tablo 4’te

• İstanbul’daki 350 bin 527 Yurt Dışı Doğumlu Seçmenin, kaçının hangi ülkede doğduğu

Tablo 5’te

• İzmir’deki 75 bin 95 Yurt Dışı Doğumlu Seçmenin, kaçının hangi ülkede doğduğu

Tablo 6’da gösterilmektedir

2018 seçimlerinde 59.367.469 kişi oy kullanmıştı.

31 Mart yerel seçimlerinde Mersin'de yaşayan 300 bin Suriyeli’den Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçenlere, hangi partiye ve adaya oy vereceklerini gösteren oy pusulası gönderilmesi tepki çekmişti.