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  • Suriyeli kaçak sığınmacının itirafı: Suriye’de savaş yok Esad bizi askere almasın diye geliyoruz

Suriyeli kaçak sığınmacının itirafı: Suriye’de savaş yok Esad bizi askere almasın diye geliyoruz

Suriyeli bir kaçak sığınmacının itirafı sosyal medyada gündem oldu. Suriye’de savaş olmadığını anne baba ve kız kardeşinin orada yaşadığını söyleyen şahıs askere gitmemek için kaçtığını söyledi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 12:03
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Suriye’de savaş yok Esad bizi askere almasın diye geliyoruz. Sınırı kaçak geçtiğini söyleyen Suriyelinin itirafı

Suriyeli kaçak sığınmacının itirafı: Suriye’de savaş yok Esad bizi askere almasın diye geliyoruz
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Suriyeli bir sığınmacının itirafları sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Vatandaş TV isimli YouTube kanalında yer alan röportajda, sınırı kaçak geçtiğini rahatça söyleyen ve İstanbul’da bir tekstil firmasında çalıştığını söyleyen Suriyeli, ayda 6 bin lira kazandığını ve 5-6 kişilik evde kişi başı 500 lira kira ödediklerini söylüyor.

Aynı Suriyeli, anne, baba ve kız kardeşinin halen Suriye’de yaşadığını belirtiyor.

Muhabirin, “Annen, baban, kız kardeşini nasıl o vahşetin ortasında bırakıp nasıl geldin?” sorusu üzerine ise kaçak Suriyeli şöyle cevap veriyor:

“Suriye’de artık savaş yok… Esad bizi askere almasın diye geliyoruz.”

Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri kontrolsüz Suriyeli ve Afgan göçü.

Ekonominin bu duruma gelmesinin başlıca sebeplerinden biri iktidarın kötü ekonomi politikaları olurken bir diğer faktör ise sayıları 10 milyonu çoktan aşan ve vatandaşın işsiz kalmasına neden olan Suriyeliler oldu.

Savaş bahanesiyle yıllardır Türkiye’ye akın eden sığınmacılar demografik yapıyı tehdit etmesi ve suç oranını yükseltmesiyle halkın birinci gündem maddesi olmaya devam ediyor.

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Sinan Ağaya
3.12.2022 13:20
Tarihi kanla yazılmış bir ülkenin vatandaşlığını, ülkesini, ailesini, bavulunu ortada bırakarak kaçan bedevi hırsızlara verenler bu ahlaksızlığın sorumlusudur  
 
misafir
3.12.2022 13:13
Üç dönüm bostan yan gel yat osman. hastahaneye gittiğimizde sigorta borcumuz parsa parayla muayene ediyorlar bi tane ilaç vermiyorlar.  
 
Hassalı Yusuf
3.12.2022 13:10
Bu yamyam tipler derhal sınır dışı edilmelidir.  
 
TÜM YORUMLAR (17)
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