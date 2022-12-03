Suriyeli kaçak sığınmacının itirafı: Suriye’de savaş yok Esad bizi askere almasın diye geliyoruz

Suriyeli bir sığınmacının itirafları sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Vatandaş TV isimli YouTube kanalında yer alan röportajda, sınırı kaçak geçtiğini rahatça söyleyen ve İstanbul’da bir tekstil firmasında çalıştığını söyleyen Suriyeli, ayda 6 bin lira kazandığını ve 5-6 kişilik evde kişi başı 500 lira kira ödediklerini söylüyor.

Aynı Suriyeli, anne, baba ve kız kardeşinin halen Suriye’de yaşadığını belirtiyor.

Muhabirin, “Annen, baban, kız kardeşini nasıl o vahşetin ortasında bırakıp nasıl geldin?” sorusu üzerine ise kaçak Suriyeli şöyle cevap veriyor:

“Suriye’de artık savaş yok… Esad bizi askere almasın diye geliyoruz.”

Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri kontrolsüz Suriyeli ve Afgan göçü.

Ekonominin bu duruma gelmesinin başlıca sebeplerinden biri iktidarın kötü ekonomi politikaları olurken bir diğer faktör ise sayıları 10 milyonu çoktan aşan ve vatandaşın işsiz kalmasına neden olan Suriyeliler oldu.

Savaş bahanesiyle yıllardır Türkiye’ye akın eden sığınmacılar demografik yapıyı tehdit etmesi ve suç oranını yükseltmesiyle halkın birinci gündem maddesi olmaya devam ediyor.