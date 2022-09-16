Süleyman Soylu döneminde kaymakam adayı olarak atandığı ortaya çıktı. 15 Temmuz sonrası ihraç listesinde yer alıyordu

Son olarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyeliği şüphesiyle İçişleri Bakanlığı talimatıyla vali yardımcıları ve kaymakamlar açığa alınmıştı.

Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla İçişleri Bakanlığı, 26 Temmuz 2022'de FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirlenen 66 mülki idare amirinin meslekten ihraç edilmesine karar verdi.

İhraç edilen mülki idari amirleri arasında kaymakam ve vali yardımcılarının da bulunduğu öğrenildi. Açığa alınan mülki idari amirlerinden bir kısmıysa hukuk müşaviri olarak görev yapıyordu. İhraç edilenlerin önemli bir kısmı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasının yer aldığı kararnamelerle göreve getirilmişti.

Bakan Soylu'nun imzasını taşıyan ihraç listesine ulaşıldı. Listede; 8 kaymakam,1 kaymakam adayı, 14 vali yardımcısı, 2 müfettiş ile 41 hukuk müşaviri yer aldı.

FETÖ'CÜ KAYMAKAM ADAYI

İhraç listesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun döneminde göreve başlayan ve listede 'kaymakam adayı' olarak yer alan Muhammet Zencirli ismi dikkat çekiyor.

2014 yılında, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Zencirli, 2020 yılının haziran ayında Şanlıurfa Valiliği’nde 45 gün staj gördü. Hemen ardından, 2021 yılının eylül ayında Uşak'a bağlı Karahallı'da kaymakamlık görevine başladı. Burada da 5 ay görev yapan Zencirli, şubat ayında İçişleri Bakanlığı bünyesinde tertip edilen yabancı dil kursu için Ankara'ya gitmek üzere görevden ayrıldığını bildirdiği bir veda mesajı yayımladı.

Zencirli, vedasının ardından tam 5 ay sonra da ihraç edilenler arasında yerini aldı. Göreve yeni başlamasına rağmen listeye girmesi ise FETÖ'nün bu kurumlara hala rahatça sızabildiğini kanıtlar nitelikte.

CUMHURİYET GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Listede ayrıca Gaziantep Valiliği'nde Hukuk Müşaviri olarak görev alan Alper Çiftçi ve İstanbul Valiliği'nde Hukuk Müşaviri olarak görev alan Hüseyin Yılmaz isimleri de dikkat çekiyor. İki ismin ortak noktası daha önce Gaziantep Vali Yardımcılığı görevinde bulunmuş olmaları ve isimlerinin yolsuzluk dosyasına karışmış olması.

Cumhuriyet, geçen mart ayında Gaziantep Valisi Davut Gül ve dönemin Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz ve Alper Çiftçi'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında rüşvet ve usulsüzlük savıyla suç duyurusunda bulunulduğunu ortaya çıkarmıştı.

Hemen ardından haberimize erişim engeli getirilmiş, ve 400 bin TL'lik tazminat davası açılmıştı. Vali Davut Gül iddiaları yalanlamıştı, ancak yardımcılığını yapmış bu iki isim bugün İçişleri Bakanlığı'nın ihraç listesinde yer alıyor.

'50 TAKIM ELBİSE ALDIRDI' İDDİASI

Van’ın İpekyolu Belediyesi’nde görevde bulunduğu süre içerisinde adı birçok yolsuzluk iddiasıyla gündeme gelen ve 50 takım elbiseyi belediyeye fatura ettiren isim olarak kamuoyunda bilinen kaymakam Sinan Aslan da görevinden ihraç edilen isimler arasında.

İSİMLERİ HALA BAKANLIK SİTESİNDE

Öte yandan Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Mülkiye başmüfettişi olarak görev alan Yaşar Güneş ve Hasan Yılmaz, ihraç listesinde göze çarpan isimler arasında. Bu isimler hala İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde 'Ankara Grubu Müfettişleri' arasında yer alıyor.

İşte o ihraç listesi: