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  • AKP'de savaş kızıştı. Süleyman Soylu'ya parti içinde bir cephe daha çıktı. Barış Pehlivan ortaya çıkardı

AKP'de savaş kızıştı. Süleyman Soylu'ya parti içinde bir cephe daha çıktı. Barış Pehlivan ortaya çıkardı

Barış Pehlivan, AKP içinde Süleyman Soylu’ya yakın olduğu bilinen web sitelerine ve sosyal medya hesaplarına dair de bir rahatsızlık olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 08:32
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AKP içinde Süleyman Soylu rahatsızlığı ortaya çıktı. Barış Pehlivan ortaya çıkardı. Kazan kaynıyor

AKP'de savaş kızıştı. Süleyman Soylu'ya parti içinde bir cephe daha çıktı. Barış Pehlivan ortaya çıkardı
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Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında AKP'nin yarattığı trol ağının AKP içinde rahatsızlık yaratmaya başladığını açıkladı.

Erdoğan’a gönülden bağlı, içeriyi bilen bir kaynağının anlattığını söyleyen Pehlivan, o kaynağın sözlerini şöyle aktardı:

“AK Parti’de kendi yarattıkları trollere dair rahatsızlık var. Örneğin, sevilmeyen bir trol hesabının tweet’ini paylaşması, sanılanın aksine kabinedeki bazı bakanları huzursuz ediyor. Zira ters tepiyor.”

Pehlivan, AKP içinde Süleyman Soylu’ya yakın olduğu bilinen web sitelerine ve sosyal medya hesaplarına dair de bir rahatsızlık olduğunu aktardı.

SÜLEYMAN SOYLU RAHATSIZLIĞI DA VAR

"Trolleri konuşurken Süleyman Soylu'yu atlamak olmazdı" diyen Pehlivan, "Öğrendim ki AKP içinde Soylu’ya yakın olduğu bilinen web sitelerine ve sosyal medya hesaplarına dair de bir rahatsızlık vardı. Öyle ki, Soylu’nun danışmanlığını da yapan akrabası C.D’nin bu siber şebekenin başında olduğu konuşuluyor. Onun koordinasyonunda üç ayrı “haber” sitesi ve onlarca sosyal medya hesabı Bakan Soylu için çalışıyor. O siteler ki her gün Süleyman Soylu propagandası yapıyor, Bakan’ın düşman gördüğü isimlere dair operasyon kokan metinleri paylaşıyor.

Hatta üç ayrı sitede de aynı görseller, aynı başlıklar, aynı satırlar yayımlanıyor. Gün geliyor, hedef gösteren o yayınların muhatabı bazen parti içinden Metin Külünk, bazen Mehmet Metiner bazen de başka bir AKP’li kurmay dahi oluyor. " diyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da rahatsızlık duyulduğunu ifade etti.,

Öte yandan Pehlivan "Süleyman Soylu ne yapmaya çalışıyor? Gün gelir, AKP de biz de öğreniriz. " diyerek şöyle dedi:

İşte o güne kadar, seçime giderken mıh gibi aklımızda tutmalıyız:  Bir doğru üç yalanı yaymak içindi. İşlenen suçlar kadar işleniş yolları da eskiydi. Değişen sadece suçluların adıydı. Akıbetleri ise değişmeyecek.

SÜLEYMAN SOYLU SİYASETİ BIRAKACAK MI

Ayrıca Hadi Özışık, yayınladığı son videoda "2023 yılında Süleyman Soylu siyaseti bırakma kararı almış. 2023 yılında AK Parti kazanırsa, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa Süleyman Soylu siyaseti bırakacak. Bu bir duyum değil, bu çok sağlam bir bilgi" ifadelerini kullandı.

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misafir
21.09.2022 08:52
bir şey olmaz. reisleri şöyle bir bakış atsın hepsi sus pus. insanlar da konuştuğu ile kalır zenginin malı züğürdün çenesini yorar misali...  
 
e
21.09.2022 08:39
menfaatler partisi olduğu için çatışmalar gayet normal  
 
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