Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, emniyetteki personel alımı iddialarını gündeme getirdi.

Siber suçlar birimine dışarıdan 500 sivil personel alındığı belirten Enginyurt, “Yine kimler dinlenecek? Kimlere kaset kumpası kurulacak” diye sordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yüklenen Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeelere yer verdi:

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu siber suçlar bölümüne 500 kişi işe almış. İstihdam etmek güzel bir iş. Lakin merak ettim KPSS ile mi aldın? Özel kadro mu verdin? Mülakatla mı seçtin? Siber olunca mevzu değişiyor, yine kimler dinlenecek? Kimlere kaset kumpası kurulacak?”