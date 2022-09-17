18 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?

Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?

Demokrat Partili Cemal Enginyurt, siber suçlarla mücadelede görevlendirilmek amacıyla emniyet dışından 500 sivil personelin işe alındığı iddialarını gündeme getirerek, “Yine kimler dinlenecek? Kimlere kaset kumpası kurulacak” diye sordu.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 23:58
Takip Et

Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?

Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?
+
Aa
-

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, emniyetteki personel alımı iddialarını gündeme getirdi.

Siber suçlar birimine dışarıdan 500 sivil personel alındığı belirten Enginyurt, “Yine kimler dinlenecek? Kimlere kaset kumpası kurulacak” diye sordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yüklenen Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeelere yer verdi:

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu siber suçlar bölümüne 500 kişi işe almış. İstihdam etmek güzel bir iş. Lakin merak ettim KPSS ile mi aldın? Özel kadro mu verdin? Mülakatla mı seçtin? Siber olunca mevzu değişiyor, yine kimler dinlenecek? Kimlere kaset kumpası kurulacak?”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Anlayan
18.09.2022 00:03
Peygamber (SAV) şöyle buyurdu: "Yüce Allah zalime mühlet verir. (Cezasını hemen vermez, bir müddet için erteler.) Ama gazabını indirmeye hükmettiğinde o kişiyi hiç kimse kurtaramaz." (Buhari, Müslim,  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
1
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
2
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
3
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
4
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
5
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
﻿İtalyan spor spikeri Leotta bikinili poz verdi. Beğeni butonu çöktü
6
﻿İtalyan spor spikeri Leotta bikinili poz verdi. Beğeni butonu çöktü
﻿İtalyan spor spikeri Leotta bikinili poz verdi. Beğeni butonu çöktü
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın düşünce üzülen vatandaşlara yeni öneriler
7
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın düşünce üzülen vatandaşlara yeni öneriler
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın düşünce üzülen vatandaşlara yeni öneriler
﻿İran'da gözaltına alındıktan sonra ölen kadının cenaze töreni sonrası protesto
﻿İran'da gözaltına alındıktan sonra ölen kadının cenaze töreni sonrası protesto
﻿İran'da gözaltına alındıktan sonra ölen kadının cenaze töreni sonrası protesto
﻿Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı
﻿Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı
﻿Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı
﻿Azerbaycan, 32 Ermeni askerin cesetlerini iade etti
﻿Azerbaycan, 32 Ermeni askerin cesetlerini iade etti
﻿Azerbaycan, 32 Ermeni askerin cesetlerini iade etti
﻿Erman Toroğlu, İstanbulspor-Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük'ü yerden yere vurdu
﻿Erman Toroğlu, İstanbulspor-Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük'ü yerden yere vurdu
﻿Erman Toroğlu, İstanbulspor-Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük'ü yerden yere vurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.