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  • Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti

Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti

İktidara ve özellikle İçişleri Bakanı Soylu’ya yakınlığı ile bilinen isimlerden Hadi Özışık, 2023 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanması durumunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun siyaseti bırakacağını iddia etti.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 15:06
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Sedat Peker Hadi Özışık'la konuşmasını ifşa etmişti. Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı

Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
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İnternethaber'in sahibi Hadi Özışık, Youtube kanalında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yeni bir parti kuracağı iddialarına ilişkin konuştu.

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker ile görüntülü konuşmalar yaptığı ortaya çıkan Özışık’ın Süleyman Soylu ile arası bozulmuş sadece kendi internet sitesi üzerinden yayın yapmaya başlamıştı.

Hadi Özışık, yayınladığı son videoda "2023 yılında Süleyman Soylu siyaseti bırakma kararı almış. 2023 yılında AK Parti kazanırsa, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa Süleyman Soylu siyaseti bırakacak. Bu bir duyum değil, bu çok sağlam bir bilgi" ifadelerini kullandı.

 

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Millici
20.09.2022 16:19
Çok üzüldük ya ne olur bırakma.kim bakacak içişlerine  
 
Makyavelist
20.09.2022 16:15
Erdoğan Kazanamazsa rakip ortadan kalkacak siyasete devam  
 
Halk ve millet
20.09.2022 16:13
Ya 2023’de seçimi millet ittifakı kazanırsa ,bakanlığa devam mı edecek?çünkü 2023’de Mahsur Yavaş CB ve %80 oyla  
 
TÜM YORUMLAR (18)
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