Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti

İnternethaber'in sahibi Hadi Özışık, Youtube kanalında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yeni bir parti kuracağı iddialarına ilişkin konuştu.

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker ile görüntülü konuşmalar yaptığı ortaya çıkan Özışık’ın Süleyman Soylu ile arası bozulmuş sadece kendi internet sitesi üzerinden yayın yapmaya başlamıştı.

Hadi Özışık, yayınladığı son videoda "2023 yılında Süleyman Soylu siyaseti bırakma kararı almış. 2023 yılında AK Parti kazanırsa, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa Süleyman Soylu siyaseti bırakacak. Bu bir duyum değil, bu çok sağlam bir bilgi" ifadelerini kullandı.