Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde 4 eksik. Kara kara düşünüyorlar

Trendyol Süper Lig’in 34. Haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Yarın (Cumartesi) saat19.00’da Ülker Stadyumu’nda oynanacak kritik derbi öncesi siyah-beyazlılardan taraftarlarını kahreden bir açıklama geldi.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada Serkan Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zainutdinov, Tayfur Bingöl ve Demir Ege Tıknaz’ın sakatlıkları nedeniyle derbide olmayacakları belirtildi.

İşte Beşiktaş’ın açıklaması:

"Tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden futbolcularımız; Serkan Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zainutdinov ve Tayfur Bingöl ile takımımızın 24 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan değerlendirmede uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilen futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacaklardır"