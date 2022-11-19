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Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ve sosyal medya kısıtlaması olan suç örgütü lideri Sedat Peker'in Twitter hesabında 2 ay aradan sonra ilk kez hareketlilik yaşandı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 07:25
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Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar yaptı. Süleyman Soylu detayı dikkat çekti

Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu
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İktidara yönelik videolarıyla aylarca gündemden düşmeyen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker’in Twitter hesabında 2 aylık aradan sonra ilk defa hareketlilik yaşandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ve sosyal medya kısıtlaması olan Peker, Twitter hesabından bazı kullanıcıların paylaşımlarını retweetledi. Ancak Peker, retweetlerini saniyeler sonrasında geri çekti.

Son paylaşımını 3 Eylül tarihinde yapan Peker’in hesabındaki hareketliliğin ardından sosyal medyada “Sedat Peker geri dönüyor” yorumları yapıldı.

İşte Peker’in retweetlediği paylaşımlar:

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