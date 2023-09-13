Ali Yerlikaya 258 terörist etkisiz hale getirildi dedi. Süleyman Soylu ise sadece 77 terörist kaldığını açıklamıştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada son 3 ayda 258 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Eski İçişleri bakanı Soylu ise dağlarda yalnızca 77 terörist kaldığını söylemişti.

Eski İçişleri Bakanı, şimdi ise AKP İstanbul milletvekili olan Süleyman Soylu mayıs ayında İstanbul’da yaptığı bir konuşmada, ‘‘Bugün dağlardaki terörist sayısı 77'ye düşmüştür. Son 6 yıl önce bu sayı 3 binler seviyesindeydi’’ ifadelerini kullanmıştı.

258 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklama ise Soylu’nun verdiği sayıların gerçeği yansıtmadığını ortaya çıkardı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarının satır başları şöyle;

Son 90 günde terör örgütlerine yönelik İHA'larımız, SİHA'larımız 15 bin 40 saat uçuş gerçekleştirdiler. Toplam 43 bin 90 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 40' teslim, 27'si ölü, 258 terörist etkisiz hale getirildi. Bu süreçte, 37'si bombalı saldırı olmak üzere 44 eylem önlendi. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele sürecek.

EVLAT NÖBETİ

Teröre katılım sayıları yok denecek kadar azalırken Diyarbakır annelerinin feryatları 5. yılına girdi. PKK'dan kaçarak devlete sığınan ve evlat nöbeti bekleyen ailelerine kavuşanların sayısı 46'ya yükseldi.

Zehir tacirlerine göz açıtırılmadı. Son 90 günde 53 bin 929 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 65 bin 13 şüpheliden 5 bin 966'sı tutuklandı.

SİBER SUÇLAR

Terörle iltisaklı 56 binden fazla sosyal medya hesabına ilişkin işlem yapılarak, gözaltına alınan 424 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Mafyavari örgütlere göz açtırmayacağız. Son 90 günde organize suç örgütlerine düzenlenen yüzlerce operasyonda yakalanan bin 767 şüpheliden 430'u tutuklandı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Ülkemizde 4 milyon 797 bin 593 düzenli göçmen bulunuyor. Göreve geldiğimiz ilk günden beri üzerinde hassasiyetle durduğumuz düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele başta geliyor.

Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik bin 285 operasyon yapıldı. Göçmen kaçakçılığı faaliyeti yürüttüğü şüphesiyle 2 bin 159 kişi yakalanırken bunların 543'ü tutuklandı. 207'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Son 3 ayda düzenlenen 1285 operasyonda, 75 bin 442 düzensiz göçmenin yakalandı. Bunlardan 32 bin 563'ü sınır dışı edildi.