Süleyman Soylu'nun biraz saçı varken yaptığı ikinci konuşma ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2009 yılında Demokrat Parti Genel Başkanı olduğu dönemde, saçları biraz varken yaptığı konuşma yeniden gündem oldu ve sosyal medyada çok izlenen videolar arasına girdi.

Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde yapılan özelleştirmelere isyan eden Soylu'nun açıklaması şöyle;

"9.3 milyar dolar ediyor. 6 buçuk milyar dolara 4 yıl önce sattığın TELEKOM bugün Kimin hakkı sattın 9.3 milyar dolar ediyor. 42 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı Türkiye'de. Acaba hangisi bu saydığım TELEKOM örneğindeki gibi efendilerine peşkeş çekildi.

Eğer ben Süleyman Soylu isem tertemiz, dürüst bir adamsam arkamda tek bir kara leke olmadan karşısınızda duruyorum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenden hesap sormazsam namerdim, namerdim!"

TELEKOM ŞİMDİ KİMİN?

14 Kasım 2005 yılında özelleştirme çalışmaları kapsamında, %55 hissesi ile 6 milyar 550 milyon dolara Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesiyle Oger Telekomünikasyon A.Ş.'ye devredilmişti.

Bugün ise; özelleştirilen en büyük şirketlerden biri olan Türk Telekom'un çoğunluk hissesi 11 Mart 2022 itibariyle Cumhurbaşkanlığına bağlı Varlık Fonu'na ait.

VİDEO PAYLAŞIM REKORU KIRDI

Vatandaşlar sosyal medyada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya AKP iktidarında blok olarak veya hisse satışıyla pay devri yapılan diğer varlıklar ve şirketleri de sorarak "yeminini" hatırlattı.

Cumhuriyet yaptı, AKP sattı. İşte sıralı tam liste…

Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.

ADÜAŞ – Ataköy Hidroelektrik Santrali

ADÜAŞ – Beyköy Hidroelektrik Santrali

ADÜAŞ – Çıldır Hidroelektrik Santrali

ADÜAŞ – Denizli Jeotermal Santrali

ADÜAŞ – Engil Gaz Türbinleri Santrali

ADÜAŞ – İkizdere Hidroelektrik Santrali

ADÜAŞ – Kuzgun Hidroelektrik Santrali

ADÜAŞ – Mercan Hidroelektrik Santrali

ADÜAŞ – Tercan Hidroelektrik Santrali

Afyon Çimento Sanayii T.A.Ş.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.

Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.

Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.

Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Arçelik A.Ş.

ASBAŞ Antalya Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.

ASELSAN Askeri Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ASELSAN Askeri Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş.

Ataköy Otelcilik A.Ş.

Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş.

Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.

Başak Emeklilik A.Ş.

Başak Sigorta A.Ş.

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.

Batı Söke Çimento Sanayi T.A.Ş.

Bayındırlık Bakanlığı – Erciyes Sosyal Tesisleri

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.

Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

BUMAS Karaman Bulgur Sanayi ve Ticaret A.Ş.

BURSAGAZ Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Tic. Taahhüt A.Ş.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.

Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. (ÇBİ)

Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.

Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DİVHAN)

DSİ – Erciyes Sosyal Tesisleri

EBK – Manisa Kombinası

Emekli Sandığı – Büyük Ankara Oteli

Emekli Sandığı – Büyük Efes Oteli

Emekli Sandığı – Büyük Tarabya Oteli

Emekli Sandığı – Çelik Palas Oteli

Emekli Sandığı – İstanbul Hilton Oteli

Emekli Sandığı – Kuşadası Tatil Köyü

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR)

ERYAĞ Erciyes Yağ Sanayii A.Ş.

ESGAZ Eskişehir Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Tic. Taahüt A.Ş.

Eti Alüminyum A.Ş.

Eti Bakır A.Ş.

Eti Elektrometalurji A.Ş.

Eti Gümüş A.Ş.

Eti Krom A.Ş.

EÜAŞ – Adıgüzel HES

EÜAŞ – Adilcevaz HES

EÜAŞ – Ahiköy 1 HES

EÜAŞ – Ahiköy 2 HES

EÜAŞ – Ahlat HES

EÜAŞ – Almus HES

EÜAŞ – Anamur HES

EÜAŞ – Arpaçay-Telek HES

EÜAŞ – Bayburt HES

EÜAŞ – Berdan HES

EÜAŞ – Besni HES

EÜAŞ – Bozkır HES

EÜAŞ – Bozüyük HES

EÜAŞ – Bozyazı HES

EÜAŞ – Bursa Linyitleri İşletmesi

EÜAŞ – Bünyan HES

EÜAŞ – Çağ Çağ HES

EÜAŞ – Çal HES

EÜAŞ – Çamardı HES

EÜAŞ – Çamlıca 1 HES

EÜAŞ – Çatalağzı Termik Santrali

EÜAŞ – Çemişgezek HES

EÜAŞ – Çine HES

EÜAŞ – Değirmendere HES

EÜAŞ – Değirmendere HES

EÜAŞ – Dere HES

EÜAŞ – Derme HES

EÜAŞ – Dinar 2 HES

EÜAŞ – Doğankent HES

EÜAŞ – Durucasu HES

EÜAŞ – Engil HES

EÜAŞ – Erciş HES

EÜAŞ – Erkenek HES

EÜAŞ – Ermenek HES

EÜAŞ – Esendal HES

EÜAŞ – Fethiye HES

EÜAŞ – Gebze-Dilovası Doğal Gaz Kom. Çev. Sant.

EÜAŞ – Girlevik HES

EÜAŞ – Girlevik II-Mercan HES

EÜAŞ – Göksu HES

EÜAŞ – Gönen HES

EÜAŞ – Güney Ege Linyitleri İşletmesi

EÜAŞ – Haraklı-Hendek HES

EÜAŞ – Hasanlar HES

EÜAŞ – Hoşap HES

EÜAŞ – Işıklar (Visera) HES

EÜAŞ – İnegöl-Cerrah HES

EÜAŞ – İvriz HES

EÜAŞ – İznik-Dereköy HES

EÜAŞ – Kadıncık 1 HES

EÜAŞ – Kadıncık 2 HES

EÜAŞ – Kangal Termik Santrali

EÜAŞ – Karacaören 1 HES

EÜAŞ – Karacaören 2 HES

EÜAŞ – Karaçay HES

EÜAŞ – Karaçay HES

EÜAŞ – Kayadibi HES

EÜAŞ – Kayaköy HES

EÜAŞ – Kemer HES

EÜAŞ – Kemerköy Termik Santrali

EÜAŞ – Kernek HES

EÜAŞ – Kılavuzlu HES

EÜAŞ – Kısık HES

EÜAŞ – Kiti HES

EÜAŞ – Koçköprü HES

EÜAŞ – Kovada I HES

EÜAŞ – Kovada II HES

EÜAŞ – Köklüce HES

EÜAŞ – Kuzuculu HES

EÜAŞ – Kürtün HES

EÜAŞ – Ladik-Büyükkızoğlu HES

EÜAŞ – M. Kemal Paşa-Suuçtu HES

EÜAŞ – Malazgirt HES

EÜAŞ – Manavgat HES

EÜAŞ – Manyas HES

EÜAŞ – Menzelet HES

EÜAŞ – Mut-Derinçay HES

EÜAŞ – Orhaneli Termik Santrali

EÜAŞ – Otluca HES

EÜAŞ – Pazarköy-Akyazı HES

EÜAŞ – Pınarbaşı HES

EÜAŞ – Seyitömer Linyitleri İşletmesi

EÜAŞ – Seyitömer Termik Santrali

EÜAŞ – Sızır HES

EÜAŞ – Silifke HES

EÜAŞ – Soma B Termik Santrali

EÜAŞ – Suçatı HES

EÜAŞ – Sütçüler HES

EÜAŞ – Şanlıurfa HES

EÜAŞ – Tohma HES

EÜAŞ – Topçam HES

EÜAŞ – Tortum HES

EÜAŞ – Torul HES

EÜAŞ – Tunçbilek Termik Santrali

EÜAŞ – Turunçova-Finike HES

EÜAŞ – Uludere HES

EÜAŞ – Varto-Sönmez HES

EÜAŞ – Yatağan Termik Santrali

EÜAŞ – Yenice HES

EÜAŞ – Yeniköy Linyitleri İşletmesi

EÜAŞ – Yeniköy Termik Santrali

EÜAŞ – Zeyne HES

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.

Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Gemlik Gübre Sanayii A.Ş.

GERKONSAN Gerede Çelik Konstrüksiyon ve Teç. Fab. A.Ş.

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GÜBRETAŞ)

Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.

HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Hektaş Ticaret A.Ş.

Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İGSAŞ İstanbul Gübre Sanayii A.Ş.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş.

İstanbul İmar Ltd. Şti.

Karayolları – Erciyes Sosyal Tesisleri

Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.

KBİ – Murgul Hidroelektrik Santrali

KBİ – Murgul İşletmesi

KBİ – Samsun İşletmesi

Kıbrıs Türk Hava Yolları Ltd. Şti. (KTHY)

Kristal Tuz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kütahya Gübre A.Ş. – Kütahya Gübre Üretim Tesisleri

Maliye Hazinesi – Antalya-Muratpaşa Sosyal Tesisi

Maliye Hazinesi – Foça Tatil Köyü

Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.

MESBAŞ Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.

MEYBUZ Meyve ve Buzlu Muhafaza Enternasyonal Nak. A.Ş.

MİTAŞ Enerji ve Madeni İnşaat İşleri Türk A.Ş.

NİTROMAK Makina Kimya-Nitro Nobel Kimya Sanayii A.Ş.

Ortadoğu Teknopark Geliştirme Müh., İnş., Taah. ve Tic. A.Ş.

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.

OYAK İnşaat A.Ş.

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.

Ray Sigorta A.Ş.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.

Samsun Gübre Sanayii A.Ş.

SEKA – Afyon İşletmesi

SEKA – Akkuş İşletmesi

SEKA – Aksu İşletmesi

SEKA – Balıkesir İşletmesi

SEKA – Çaycuma İşletmesi

SEKA – Karacasu İşletmesi

SEKA – Kastamonu İşletmesi

Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık A.Ş.

SÜMER Holding – Adıyaman İşletmesi

SÜMER Holding – Bakırköy Konfeksiyon San. İşl.

SÜMER Holding – Beykoz Deri ve Kundura İşletmesi

SÜMER Holding – Çanakkale Sentetik Deri İşletmesi

SÜMER Holding – Diyarbakır İşletmesi

SÜMER Holding – Malatya İşletmesi

SÜMER Holding – Mazıdağı Fosfat Tesisleri

SÜMER Holding – Sarıkamış Ayakkabı İşletmesi

SÜMER Holding – TÜMOSAN İşletmesi

SÜTAŞ Bursa ve Havalisi Pastörize Süt ve Mam.Gıda San. A.Ş.

T. Şeker Fabrikaları – Afyon Şeker Fabrikası

T. Şeker Fabrikaları – Alpullu Şeker Fabrikası

T. Şeker Fabrikaları – Bor Şeker Fabrikası

T. Şeker Fabrikaları – Çorum Şeker Fabrikası

T. Şeker Fabrikaları – Elbistan Şeker Fabrikası

T. Şeker Fabrikaları – Erzincan Şeker Fabrikası

T. Şeker Fabrikaları – Erzurum Şeker Fabrikası

T. Şeker Fabrikaları – Kırşehir Şeker Fabrikası

T. Şeker Fabrikaları – Muş Şeker Fabrikası

T. Şeker Fabrikaları – Turhal Şeker Fabrikası

TAKSAN Takım Tezgahları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.

TCDD – Bandırma Limanı

TCDD – Derince Limanı

TCDD – İskenderun Limanı

TCDD – Mersin Limanı

TCDD – Samsun Limanı

TDİ – Çeşme Limanı

TDİ – Dikili Limanı

TDİ – Kuşadası Limanı

TDİ – Salıpazarı Limanı (Galataport)

TDİ – Taşucu Limanı

TDİ – Tekirdağ Limanı

TDİ – Trabzon Limanı

TEKA Puro Üretim ve Ticareti A.Ş.

TEKEL – Adana Sigara Fabrikası

TEKEL – Ayvalık Tuzlası

TEKEL – Ballıca Sigara Fabrikası

TEKEL – Bitlis Sigara Fabrikası

TEKEL – Bodrum Sosyal Tesisi

TEKEL – Çamaltı Tuzlası

TEKEL – Çankırı Kaya Tuzlası

TEKEL – İstanbul Sigara Fabrikası

TEKEL – Kağızman Tuzlası

TEKEL – Kaldırım Tuzlası

TEKEL – Kayacık Tuzlası

TEKEL – Malatya Sigara Fabrikası

TEKEL – Sekili Tuzlası

TEKEL – Tokat Sigara Fabrikası

TEKEL – Tuzluca Tuzlası

TEKEL – Yavşan Tuzlası

TEKEL GmbH

TGT Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.

Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.

TP Petrol Dağıtım A.Ş.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.

Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd. Şti. (TAŞEL)

Türk Hava Yolları A.O.

Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Türk-Arap Gübre A.Ş. (TAGAŞ)

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ)

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

TZD – Sakarya Traktör Sanayi İşletmesi

Uçak Servisi A.Ş. (USAŞ)

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.

USAŞ Yatırım Holding A.Ş.

Ünye Çimento Sanayii T.A.Ş.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.

Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.

YİBİTAŞ Kraft Torba Sanayi A.Ş.

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.

SIRA DEĞERLİ ARAZİLERE GELDİ

Blok olarak satış yapacak kamu şirketi sayısı azalınca, ilerleyen yıllarda tesis ve varlık satışına ağırlık veren AKP hükümeti, kamu arazilerini, fabrikaları, enerji üretim santralleri ile dağıtım şebekelerini elden çıkardı.

Bugüne kadar 4 binden fazla kamuya ait gayrimenkulü satan AKP iktidarı, 2 binden fazla gayrimenkulü satmak için de özelleştirme portföyüne ekledi. Karayolları ve köprüleri de satılacak değerler listesine ekleyen iktidar 30’a yakın kamu kuruluşunu daha satmayı planlıyor.