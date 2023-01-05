Süleyman Soylu'nun biraz saçı varken yaptığı ikinci konuşma ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2009 yılında Demokrat Parti Genel Başkanı olduğu dönemde, saçları biraz varken yaptığı konuşma yeniden gündem oldu ve sosyal medyada çok izlenen videolar arasına girdi.
Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde yapılan özelleştirmelere isyan eden Soylu'nun açıklaması şöyle;
"9.3 milyar dolar ediyor. 6 buçuk milyar dolara 4 yıl önce sattığın TELEKOM bugün Kimin hakkı sattın 9.3 milyar dolar ediyor. 42 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı Türkiye'de. Acaba hangisi bu saydığım TELEKOM örneğindeki gibi efendilerine peşkeş çekildi.
Eğer ben Süleyman Soylu isem tertemiz, dürüst bir adamsam arkamda tek bir kara leke olmadan karşısınızda duruyorum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenden hesap sormazsam namerdim, namerdim!"
TELEKOM ŞİMDİ KİMİN?
14 Kasım 2005 yılında özelleştirme çalışmaları kapsamında, %55 hissesi ile 6 milyar 550 milyon dolara Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesiyle Oger Telekomünikasyon A.Ş.'ye devredilmişti.
Bugün ise; özelleştirilen en büyük şirketlerden biri olan Türk Telekom'un çoğunluk hissesi 11 Mart 2022 itibariyle Cumhurbaşkanlığına bağlı Varlık Fonu'na ait.
VİDEO PAYLAŞIM REKORU KIRDI
Vatandaşlar sosyal medyada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya AKP iktidarında blok olarak veya hisse satışıyla pay devri yapılan diğer varlıklar ve şirketleri de sorarak "yeminini" hatırlattı.
Cumhuriyet yaptı, AKP sattı. İşte sıralı tam liste…
Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.
ADÜAŞ – Ataköy Hidroelektrik Santrali
ADÜAŞ – Beyköy Hidroelektrik Santrali
ADÜAŞ – Çıldır Hidroelektrik Santrali
ADÜAŞ – Denizli Jeotermal Santrali
ADÜAŞ – Engil Gaz Türbinleri Santrali
ADÜAŞ – İkizdere Hidroelektrik Santrali
ADÜAŞ – Kuzgun Hidroelektrik Santrali
ADÜAŞ – Mercan Hidroelektrik Santrali
ADÜAŞ – Tercan Hidroelektrik Santrali
Afyon Çimento Sanayii T.A.Ş.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.
Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.
Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.
Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.
Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.
Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş.
Arçelik A.Ş.
ASBAŞ Antalya Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.
ASELSAN Askeri Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ASELSAN Askeri Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş.
Ataköy Otelcilik A.Ş.
Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş.
Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.
Başak Emeklilik A.Ş.
Başak Sigorta A.Ş.
Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.
Batı Söke Çimento Sanayi T.A.Ş.
Bayındırlık Bakanlığı – Erciyes Sosyal Tesisleri
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.
Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş.
Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.
BUMAS Karaman Bulgur Sanayi ve Ticaret A.Ş.
BURSAGAZ Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Tic. Taahhüt A.Ş.
Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.
Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. (ÇBİ)
Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.
Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.
Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş.
Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DİVHAN)
DSİ – Erciyes Sosyal Tesisleri
EBK – Manisa Kombinası
Emekli Sandığı – Büyük Ankara Oteli
Emekli Sandığı – Büyük Efes Oteli
Emekli Sandığı – Büyük Tarabya Oteli
Emekli Sandığı – Çelik Palas Oteli
Emekli Sandığı – İstanbul Hilton Oteli
Emekli Sandığı – Kuşadası Tatil Köyü
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR)
ERYAĞ Erciyes Yağ Sanayii A.Ş.
ESGAZ Eskişehir Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Tic. Taahüt A.Ş.
Eti Alüminyum A.Ş.
Eti Bakır A.Ş.
Eti Elektrometalurji A.Ş.
Eti Gümüş A.Ş.
Eti Krom A.Ş.
EÜAŞ – Adıgüzel HES
EÜAŞ – Adilcevaz HES
EÜAŞ – Ahiköy 1 HES
EÜAŞ – Ahiköy 2 HES
EÜAŞ – Ahlat HES
EÜAŞ – Almus HES
EÜAŞ – Anamur HES
EÜAŞ – Arpaçay-Telek HES
EÜAŞ – Bayburt HES
EÜAŞ – Berdan HES
EÜAŞ – Besni HES
EÜAŞ – Bozkır HES
EÜAŞ – Bozüyük HES
EÜAŞ – Bozyazı HES
EÜAŞ – Bursa Linyitleri İşletmesi
EÜAŞ – Bünyan HES
EÜAŞ – Çağ Çağ HES
EÜAŞ – Çal HES
EÜAŞ – Çamardı HES
EÜAŞ – Çamlıca 1 HES
EÜAŞ – Çatalağzı Termik Santrali
EÜAŞ – Çemişgezek HES
EÜAŞ – Çine HES
EÜAŞ – Değirmendere HES
EÜAŞ – Değirmendere HES
EÜAŞ – Dere HES
EÜAŞ – Derme HES
EÜAŞ – Dinar 2 HES
EÜAŞ – Doğankent HES
EÜAŞ – Durucasu HES
EÜAŞ – Engil HES
EÜAŞ – Erciş HES
EÜAŞ – Erkenek HES
EÜAŞ – Ermenek HES
EÜAŞ – Esendal HES
EÜAŞ – Fethiye HES
EÜAŞ – Gebze-Dilovası Doğal Gaz Kom. Çev. Sant.
EÜAŞ – Girlevik HES
EÜAŞ – Girlevik II-Mercan HES
EÜAŞ – Göksu HES
EÜAŞ – Gönen HES
EÜAŞ – Güney Ege Linyitleri İşletmesi
EÜAŞ – Haraklı-Hendek HES
EÜAŞ – Hasanlar HES
EÜAŞ – Hoşap HES
EÜAŞ – Işıklar (Visera) HES
EÜAŞ – İnegöl-Cerrah HES
EÜAŞ – İvriz HES
EÜAŞ – İznik-Dereköy HES
EÜAŞ – Kadıncık 1 HES
EÜAŞ – Kadıncık 2 HES
EÜAŞ – Kangal Termik Santrali
EÜAŞ – Karacaören 1 HES
EÜAŞ – Karacaören 2 HES
EÜAŞ – Karaçay HES
EÜAŞ – Karaçay HES
EÜAŞ – Kayadibi HES
EÜAŞ – Kayaköy HES
EÜAŞ – Kemer HES
EÜAŞ – Kemerköy Termik Santrali
EÜAŞ – Kernek HES
EÜAŞ – Kılavuzlu HES
EÜAŞ – Kısık HES
EÜAŞ – Kiti HES
EÜAŞ – Koçköprü HES
EÜAŞ – Kovada I HES
EÜAŞ – Kovada II HES
EÜAŞ – Köklüce HES
EÜAŞ – Kuzuculu HES
EÜAŞ – Kürtün HES
EÜAŞ – Ladik-Büyükkızoğlu HES
EÜAŞ – M. Kemal Paşa-Suuçtu HES
EÜAŞ – Malazgirt HES
EÜAŞ – Manavgat HES
EÜAŞ – Manyas HES
EÜAŞ – Menzelet HES
EÜAŞ – Mut-Derinçay HES
EÜAŞ – Orhaneli Termik Santrali
EÜAŞ – Otluca HES
EÜAŞ – Pazarköy-Akyazı HES
EÜAŞ – Pınarbaşı HES
EÜAŞ – Seyitömer Linyitleri İşletmesi
EÜAŞ – Seyitömer Termik Santrali
EÜAŞ – Sızır HES
EÜAŞ – Silifke HES
EÜAŞ – Soma B Termik Santrali
EÜAŞ – Suçatı HES
EÜAŞ – Sütçüler HES
EÜAŞ – Şanlıurfa HES
EÜAŞ – Tohma HES
EÜAŞ – Topçam HES
EÜAŞ – Tortum HES
EÜAŞ – Torul HES
EÜAŞ – Tunçbilek Termik Santrali
EÜAŞ – Turunçova-Finike HES
EÜAŞ – Uludere HES
EÜAŞ – Varto-Sönmez HES
EÜAŞ – Yatağan Termik Santrali
EÜAŞ – Yenice HES
EÜAŞ – Yeniköy Linyitleri İşletmesi
EÜAŞ – Yeniköy Termik Santrali
EÜAŞ – Zeyne HES
Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.
Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.
Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş.
Gemlik Gübre Sanayii A.Ş.
GERKONSAN Gerede Çelik Konstrüksiyon ve Teç. Fab. A.Ş.
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GÜBRETAŞ)
Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.
HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Hektaş Ticaret A.Ş.
Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İGSAŞ İstanbul Gübre Sanayii A.Ş.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş.
İstanbul İmar Ltd. Şti.
Karayolları – Erciyes Sosyal Tesisleri
Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.
KBİ – Murgul Hidroelektrik Santrali
KBİ – Murgul İşletmesi
KBİ – Samsun İşletmesi
Kıbrıs Türk Hava Yolları Ltd. Şti. (KTHY)
Kristal Tuz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kütahya Gübre A.Ş. – Kütahya Gübre Üretim Tesisleri
Maliye Hazinesi – Antalya-Muratpaşa Sosyal Tesisi
Maliye Hazinesi – Foça Tatil Köyü
Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.
MESBAŞ Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.
MEYBUZ Meyve ve Buzlu Muhafaza Enternasyonal Nak. A.Ş.
MİTAŞ Enerji ve Madeni İnşaat İşleri Türk A.Ş.
NİTROMAK Makina Kimya-Nitro Nobel Kimya Sanayii A.Ş.
Ortadoğu Teknopark Geliştirme Müh., İnş., Taah. ve Tic. A.Ş.
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.
OYAK İnşaat A.Ş.
PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.
Ray Sigorta A.Ş.
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.
Samsun Gübre Sanayii A.Ş.
SEKA – Afyon İşletmesi
SEKA – Akkuş İşletmesi
SEKA – Aksu İşletmesi
SEKA – Balıkesir İşletmesi
SEKA – Çaycuma İşletmesi
SEKA – Karacasu İşletmesi
SEKA – Kastamonu İşletmesi
Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık A.Ş.
SÜMER Holding – Adıyaman İşletmesi
SÜMER Holding – Bakırköy Konfeksiyon San. İşl.
SÜMER Holding – Beykoz Deri ve Kundura İşletmesi
SÜMER Holding – Çanakkale Sentetik Deri İşletmesi
SÜMER Holding – Diyarbakır İşletmesi
SÜMER Holding – Malatya İşletmesi
SÜMER Holding – Mazıdağı Fosfat Tesisleri
SÜMER Holding – Sarıkamış Ayakkabı İşletmesi
SÜMER Holding – TÜMOSAN İşletmesi
SÜTAŞ Bursa ve Havalisi Pastörize Süt ve Mam.Gıda San. A.Ş.
T. Şeker Fabrikaları – Afyon Şeker Fabrikası
T. Şeker Fabrikaları – Alpullu Şeker Fabrikası
T. Şeker Fabrikaları – Bor Şeker Fabrikası
T. Şeker Fabrikaları – Çorum Şeker Fabrikası
T. Şeker Fabrikaları – Elbistan Şeker Fabrikası
T. Şeker Fabrikaları – Erzincan Şeker Fabrikası
T. Şeker Fabrikaları – Erzurum Şeker Fabrikası
T. Şeker Fabrikaları – Kırşehir Şeker Fabrikası
T. Şeker Fabrikaları – Muş Şeker Fabrikası
T. Şeker Fabrikaları – Turhal Şeker Fabrikası
TAKSAN Takım Tezgahları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.
TCDD – Bandırma Limanı
TCDD – Derince Limanı
TCDD – İskenderun Limanı
TCDD – Mersin Limanı
TCDD – Samsun Limanı
TDİ – Çeşme Limanı
TDİ – Dikili Limanı
TDİ – Kuşadası Limanı
TDİ – Salıpazarı Limanı (Galataport)
TDİ – Taşucu Limanı
TDİ – Tekirdağ Limanı
TDİ – Trabzon Limanı
TEKA Puro Üretim ve Ticareti A.Ş.
TEKEL – Adana Sigara Fabrikası
TEKEL – Ayvalık Tuzlası
TEKEL – Ballıca Sigara Fabrikası
TEKEL – Bitlis Sigara Fabrikası
TEKEL – Bodrum Sosyal Tesisi
TEKEL – Çamaltı Tuzlası
TEKEL – Çankırı Kaya Tuzlası
TEKEL – İstanbul Sigara Fabrikası
TEKEL – Kağızman Tuzlası
TEKEL – Kaldırım Tuzlası
TEKEL – Kayacık Tuzlası
TEKEL – Malatya Sigara Fabrikası
TEKEL – Sekili Tuzlası
TEKEL – Tokat Sigara Fabrikası
TEKEL – Tuzluca Tuzlası
TEKEL – Yavşan Tuzlası
TEKEL GmbH
TGT Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.
Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.
TP Petrol Dağıtım A.Ş.
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.
Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd. Şti. (TAŞEL)
Türk Hava Yolları A.O.
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Türk-Arap Gübre A.Ş. (TAGAŞ)
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
TZD – Sakarya Traktör Sanayi İşletmesi
Uçak Servisi A.Ş. (USAŞ)
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.
USAŞ Yatırım Holding A.Ş.
Ünye Çimento Sanayii T.A.Ş.
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.
Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.
YİBİTAŞ Kraft Torba Sanayi A.Ş.
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
SIRA DEĞERLİ ARAZİLERE GELDİ
Blok olarak satış yapacak kamu şirketi sayısı azalınca, ilerleyen yıllarda tesis ve varlık satışına ağırlık veren AKP hükümeti, kamu arazilerini, fabrikaları, enerji üretim santralleri ile dağıtım şebekelerini elden çıkardı.
Bugüne kadar 4 binden fazla kamuya ait gayrimenkulü satan AKP iktidarı, 2 binden fazla gayrimenkulü satmak için de özelleştirme portföyüne ekledi. Karayolları ve köprüleri de satılacak değerler listesine ekleyen iktidar 30’a yakın kamu kuruluşunu daha satmayı planlıyor.
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