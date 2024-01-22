Fenerbahçe'de bir sakatlık daha

Fenerbahçe'nin üzerinde karabulutlar dolaşıyor. Sakatlık haberleri peş peşe geldi.

İlk olarak Samsunspor karşılaşmasında sakatlanan Fred'in sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiği haberi geldi. Brezilyalı futbolcu 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.

Hemen ardından da basketbol takımında sakatlık gelişmesi yaşandı.

Zalgiris Kaunas maçını tamamlayamayan Dyshawn Pierre'in sağ bacak hamstring kasında yırtık belirlendi.

Dyshawn Pierre de 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle: