İsmail Kartal'a ağır sözler: Fenerbahçe'yi soymuş oluyorsun. Bu kabul edilebilir değil

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Samsunspor karşısında alınan beraberliğin faturasını teknik direktör İsmail Kartal'a kesti.

Yanal, yayıncı kuruluştaki açıklamasında Kartal'ın maç içindeki hamlelerini eleştirdi.

"Fenerbahçe'de Dzeko, Tadic, Szymanski, İrfan Can bir anda çıkınca sıkıntı olur. 70. dakikada bu oyuncuların hepsi de çıkıyor. Fenerbahçe'yi yarı yarıya soymuş oluyorsunuz. Kabul edilebilir değil" diyen Yanal, şöyle devam etti:

Son bölümde Dzeko, Tadic, Szymanski ve Batshuayi ile baskı yapsan, gol bulabilirsin. Batshuayi, King referans oyuncudur ama Emre Mor değil!

Henüz bu konuda bir performans sergilememiş. Ferdi'yi öne alabilirsin. Bu maçta fantezi olabilir ama Emre Mor çok büyük fantezi.

Ayrıca takımın skor yükünü çeken oyuncuların aynı anda oyundan alınması doğru bir hamle değil.