Süper Lig devi Jeremie Boga'dan vazgeçmiyor! Takas hazırlığı

Trabzonspor'un sol kanat için kadrosunda görmek istediği ancak yüksek maliyet nedeniyle askıya aldığı Jeremie Boga transferinde farklı bir alternatif gündeme geldi. Fransa'nın Nice kulübü, Boga için ilk etapta Trabzonspor'dan 15 milyon euro istemişti.

Boga'yı 15 milyon euro bedelle transfer eden Nice bu transferden zarar etmemek için bonserviste çok fazla indirime gitmeye yanaşmamış ama 12 milyon euro seviyelerine kadar inmişti. Trabzonspor, 28 yaşındaki Fildişili sol kanadın transferi için süreci zamana yayarak Nice'in indirime gitmesini bekliyor.

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TAKAS FORMÜLÜ

Gelinen süreçte bu transferle ilgili olarak farklı bir formül üzerinde duruluyor. Uzun zamandan beri Fransa'ya transfer olacağı söylentileri yayılan Mendy'yi Nice de istiyor. Bu durumda takasla bu transferin çözülme ihtimali ortaya çıktı.

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