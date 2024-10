Süper Lig günlüğü

Trendyol Süper Lig 8. haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Zirve değişmedi. Lider Galatasaray aldığı 3 puanla Millî araya lider ve moralli girmeyi başardı. Alanyaspor ile son zamanlarda izlediğim tempolu, seyir keyfi çok yüksek bir karşılaşma sonucunda galip gelen taraf oldu. Karşılaşmanın 1-0 bitmesi bizleri aldatmasın. Karşılaşmada çok gol pozisyonu oldu. Özellikle Barış Alper Yılmaz girdiği her pozisyonu dağlara taşlara vurarak adeta saç baş yoldurttu. Geçen sezon fırtına gibi esen, takımına müthiş gol katkısı veren, sahada basmadık yer bırakmayan Barış Alper gitmiş, yerine güçsüz, özgüveni kaybolmuş, girdiği ikili mücadeleleri kaybeden, gol kaçırma rekoru kıran, tel tel dökülen Barış Alper gelmiş. Bir an önce eski günlerinde nasıl çalışıyorsan öyle çalış, ne yiyorsan onları yemeye tekrar başla gidişatın hiç iyi değil. Diğer taraftan maçın tek golünü atan Yunus Akgün’ü canıgönülden kutluyorum. Savunma arkasına harika bir koşu, havadan gelen topu ters ayağıyla kontrol edip, kısa mesafeden usta işi bir aşırtma vuruş. Birinci sınıf, buram buram ustalık kokan gol. Yunus Akgün her geçen gün üstüne koyarak futbolunu olgunlaştırıyor. Sahada çok rahat, takımının hücum bölgesindeki atakların hepsinde başrolde. İyi çalıştığı ve kuvvetlendiği çok net ortada. Okan hocayla güzel bir iletişim yakalamışlar. Bu şekilde devam ederse çok kısa sürede Avrupa’nın önemli kulüplerinin transfer listelerinin en tepesindeki isim olur. Türk futbolu için büyük kazanç.

***

Gelelim gönül verdiğimiz, çocukluk aşkımız Beşiktaş’a. Deplasmanda Gaziantepspor ile 1-1 berabere kalarak zirveden 5 puan geride kaldı. Beşiktaş’ta son haftalarda işler iyi gitmiyor. Avrupa Ligi’nde alınan farklı yenilgiler, üstüne bir de Antep beraberliği işlerin iyi gitmediğini net bir şekilde ortaya koydu. Beşiktaş kötü futbol oynamıyor. Tam aksine göze hoş gelen, modern futbol oynamaya çalışıyor. Skor üretmekte, yani gol atmakta zorlanan bir takım görüntüsü var. Beşiktaş sezon öncesinde forvet hattını tamamen değiştirdi. Sürekli forma giyen 3 tecrübeli forveti ile yollarını ayırdı. Yerine İtalyan forvet Ciro Immobile transfer edildi. Tamam, çok büyük ve kariyerli oyuncu ama Immobile formsuz veya sakatlandığı zaman yerine oynayacak isim 17 yaşındaki Mustafa Hekimoğlu. Mustafa, gelecek vaat eden, öz kaynak düzeninden çıkmış çok değerli oyuncu ama şu an Beşiktaş’ın direkt ikinci forveti olacak tecrübesi yok. Yavaş yavaş süre alıp gelecekte 11’in değişmez ismi olması lazım. Ciro, Beşiktaş’ta ritmini bulamadı. Tamam, penaltıları gole çeviriyor ama ekstra işler yapması lazım. Son haftalarda Rafa Silva’nın performansında düşüşler olunca takım gol yollarında sorun yaşamaya başladı. Bakalım Millî arada bu problemleri çözmek için neler yapacak Sayın GİO hep beraber göreceğiz.