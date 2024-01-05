Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Süper Lig'de heyecan verilen aranın ardından 19. hafta ile devam ediyor.
Yeniçağ yazarları yazacak. Okuyucular anında haberdar olacak.
İŞTE HAFTANIN PROGRAMI:
BUGÜN
20.00 Antalyaspor-Alanyaspor: Volkan Aliakar
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Gürel Yurttaş
YARIN
13.30 Çaykur Rizespor-Hatayspor: Eren Bozdaş
16.00 Başakşehir-Adana Demirspor: Mirza Şeker
19.00 Ankaragücü-Trabzonspor: Turgay Beşyıldız
19.00 Samsunspor-Karagümrük: Volkan Aliakar
PAZAR:
13.30 Kayserispor-Sivasspor: Turgay Beşyıldız
16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe: Fatih Saboviç
19.00 Galatasaray-Konyaspor: Sedat Kaya, Recep Çınar
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