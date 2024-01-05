Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Trendyol Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. İşte 19. haftanın programı...

Süper Lig'de heyecan verilen aranın ardından 19. hafta ile devam ediyor.

Yeniçağ yazarları yazacak. Okuyucular anında haberdar olacak.

İŞTE HAFTANIN PROGRAMI:

BUGÜN

20.00 Antalyaspor-Alanyaspor: Volkan Aliakar

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Gürel Yurttaş

YARIN

13.30 Çaykur Rizespor-Hatayspor: Eren Bozdaş

16.00 Başakşehir-Adana Demirspor: Mirza Şeker

19.00 Ankaragücü-Trabzonspor: Turgay Beşyıldız

19.00 Samsunspor-Karagümrük: Volkan Aliakar

PAZAR:

13.30 Kayserispor-Sivasspor: Turgay Beşyıldız

16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe: Fatih Saboviç

19.00 Galatasaray-Konyaspor: Sedat Kaya, Recep Çınar

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