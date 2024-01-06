Başakşehir ve Adana Demirspor birbirine diş geçiremedi. Mirza Şeker yazdı

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Başakşehir ve Adana Demirspor birbirine diş geçiremedi. Mirza Şeker yazdı
Mirza Şeker, Süper Lig'de oynanan ve 0-0 biten Başakşehir-Adana Demirspor maçını değerlendirdi.

Süper Lig'in 19. haftası, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir-Adana Demirspor maçına sahne oldu.
Son 3 maçında aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle çıkış yakalayan Başakşehir, son 7 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Adana Demir'i konuk etti.
7 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Adana ekibi, üst sıralardan uzaklaştı ve yeniden zirveye yükselmek için galibiyet kovaladı.
Maçın başlamasıyla birlikte topa hakim olan taraf ev sahibi Başakşehir'di.
İlk yarının orta bölümünde karşı atağa kalkan Adana Demirspor, topu biraz daha fazla ayağında tutarak ataklar geliştirmeyi başardı.
Ayrıca Adana Demirspor, ataklarını kanatlardan -Akintola-Yusuf Sarı- geldi sıklıkla.
Fazla aksiyon olmayan, sıkıcı geçen ilk yarıda takımlar, soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girdi.
Çağdaş Atan, ikinci yarıya hamle ile başladı. Pelkas'ı oyundan alırken, sahaya Emirhan İlkhan'ı sürdü.
ADANA DEMİRSPOR KIL PAYI KURTULDU!
Başakşehir'in baskısını sürdürdüğü dakikalarda Adana Demirspor'dan büyük bir hata geldi.
Kaleci Magomedaliev'in oyuna soktuğu top kısa düştü ve topu Emirhan İlkhan kaptı.
Kaleci ile karşı karşıya kalan Emirhan topu ağlara yolladı.
VAR'dan çağrılan hakem pozisyonu izleyince Piatek'in çizgi ihlali yaptığını belirledi ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.
Adana Demirspor'un hatası üstüne Piatek'in acele etmesi, Başakşehir'in golünün iptal edilmesine neden oldu.
MAÇ BAŞLADIĞI GİBİ BİTTİ!
Başakşehir-Adana Demirspor maçı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
Başladığı gibi biten maç sonrası taraflar, sahadan 1'er puan alarak ayrıldı.

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