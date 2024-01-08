Süper Lig'de ertelenen 16. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in ertelenen 16. haftasının hakemleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 16. hafta hakemleri şu şekilde;
Rizespor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
Fenerbahçe-Konyaspor: Kadir Sağlam
Sivasspor-Galatasaray: Zorbay Küçük
Trabzonspor-Samsunspor: Cihan Aydın
Alanyaspor-Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu
Pendikspor-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
Kasımpaşa-Başakşehir: Burak Pakkan
Hatayspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
Karagümrük-Kayserispor: Burak Şeker
Adana Demirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan
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