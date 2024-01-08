Süper Lig'de ertelenen 16. hafta hakemleri açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Beyza Damgacıoğlu
Süper Lig'de ertelenen 16. hafta hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta hakemlerini açıkladı.

Süper Lig'in ertelenen 16. haftasının hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 16. hafta hakemleri şu şekilde;

Rizespor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
Fenerbahçe-Konyaspor: Kadir Sağlam
Sivasspor-Galatasaray: Zorbay Küçük
Trabzonspor-Samsunspor: Cihan Aydın
Alanyaspor-Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu
Pendikspor-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
Kasımpaşa-Başakşehir: Burak Pakkan
Hatayspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
Karagümrük-Kayserispor: Burak Şeker
Adana Demirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan

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