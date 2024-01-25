Süper Lig'de 23. hafta hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçlarında görev alacak hakemler ve yardımcıları duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu, 23. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemlerin, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendiğini ifade etti.

İşte Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri;

27 Ocak Cumartesi;

Alanyaspor - Pendikspor | Volkan Bayarslan

Adana Demirspor - Hatayspor | Mert Güzenge

28 Ocak Pazar;

Konyaspor - Başakşehir | Alper Karsu

Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor | Turgut Doman

Sivasspor - Beşiktaş | Ali Şansalan

Fenerbahçe - Ankaragücü | Cihan Aydın

29 Ocak Pazartesi

İstanbulspor - Samsunspor | Ömer Faruk Turtay

Kayserispor - Antalyaspor | Direnç Tonusluoğlu

Galatasaray - Gaziantep FK | Arda Kardeşler

Trabzonspor - Kasımpaşa | Tugay Kaan Numanoğlu