Süper Lig'de 23. hafta hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçlarında görev alacak hakemler ve yardımcıları duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu, 23. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemlerin, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendiğini ifade etti.
İşte Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri;
27 Ocak Cumartesi;
Alanyaspor - Pendikspor | Volkan Bayarslan
Adana Demirspor - Hatayspor | Mert Güzenge
28 Ocak Pazar;
Konyaspor - Başakşehir | Alper Karsu
Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor | Turgut Doman
Sivasspor - Beşiktaş | Ali Şansalan
Fenerbahçe - Ankaragücü | Cihan Aydın
29 Ocak Pazartesi
İstanbulspor - Samsunspor | Ömer Faruk Turtay
Kayserispor - Antalyaspor | Direnç Tonusluoğlu
Galatasaray - Gaziantep FK | Arda Kardeşler
Trabzonspor - Kasımpaşa | Tugay Kaan Numanoğlu