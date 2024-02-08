Mert Hakan'ın yeni görevi belli oldu. Siz onu sadece futbolcu mu sandınız? Fatih Saboviç yazdı

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Mert Hakan'ın yeni görevi belli oldu. Siz onu sadece futbolcu mu sandınız? Fatih Saboviç yazdı
Fatih Saboviç Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçındaki performansıyla parlayan Mert Hakan'ın yeni görevini açıkladı.

Türkiye Kupası Son 16. Turu maçında Fenerbahçe, Gaziantep’i yenip adını çeyrek finale yazdırırken orta sahadaki performansıyla Mert Hakan Yandaş âdeta parladı.

Üç kulvarda birden yoluna başarıyla devam eden Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda bir basamak daha atladı. Gaziantep karşısında Batshuayi’nin 2 golüyle galip gelen Kanarya’da orta alanda gösterdiği üstün performansla Mert Hakan Yandaş camiaya, “Ben de varım!” mesajını verdi.

DURAN TOPLARDA FARK YARATTI
Deneyimli orta saha oyuncusu kendisini ne kadar hazır tuttuğunu sahada basmadık yer bırakmayarak gösterdi. Takımın hem savunmada hem de hücumda varlık gösterip bölge geçişlerini yapmasını sağlayan Mert Hakan, ayrıca duran toplardaki ustalığını konuşturarak ikinci golde kullandığı kornerle fark yarattı.

LİDER KARAKTERİ ÖNE ÇIKIYOR
Sezon başında belli sebeplerden ötürü eleştirilen Mert Hakan, Crespo’nun da gidişiyle açılan orta saha rotasyonunda kuvvetli bir aday olduğunu göstermesinin yanı sıra Gaziantep karşılaşmasında lider karakteriyle fark yarattı. Takım arkadaşlarını oyunda kaldığı süre boyunca çok iyi yönlendiren Mert, görevini yüzde 100’ün üzerinde yerine getirdi.

SAHA DIŞINDAKİ GÖREVLERİ ÇOK DAHA FAZLA…
Takımın medya önünde gözükmeyen arka plandaki baş kahramanı olan Mert Hakan, saha dışında da yerli ve yabancı oyuncular arasındaki köprüyü oluşturuyor. Samimi ve güçlü karakteriyle teknik heyet ile bazı isimleri de birbirine bağlayan Mert, her geçen gün mütevazı duruşuyla da saygı topluyor.

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