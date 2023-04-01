Galatasaray'ın Adana Demirspor 11'i belli oldu

Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray, evinde Adana Demirspor ile karşılaşıyor.
Adana Demirspor, 4. sırada yer alıyor.
Mücadelenin ilk 11'leri açıklandı:
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi
Adana Demirspor: Ertaç, Rodriguez, Semih, Morel, Svenson, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Akintola, Emre, N'diaye
FORM DURUMLARI
Galatasaray ligde son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken, Adana Demirspor 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
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