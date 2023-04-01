1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın Adana Demirspor 11'i belli oldu

Galatasaray'ın Adana Demirspor 11'i belli oldu

Süper Lig'de Galatasaray, Adana Demirspor'u ağırlıyor.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 19:24
Takip Et

Liderin Adana Demir 11'i

Galatasaray'ın Adana Demirspor 11'i belli oldu
+
Aa
-

Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray, evinde Adana Demirspor ile karşılaşıyor.

Adana Demirspor, 4. sırada yer alıyor.

Mücadelenin ilk 11'leri açıklandı:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

Adana Demirspor: Ertaç, Rodriguez, Semih, Morel, Svenson, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Akintola, Emre, N'diaye

FORM DURUMLARI

Galatasaray ligde son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken, Adana Demirspor 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
1
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
2
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
3
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
4
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
5
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
6
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
﻿Alkole büyük zam 
7
﻿Alkole büyük zam 
﻿Alkole büyük zam 
﻿Markovic'ten Kayserispor mağlubiyeti sonrası mücadele mesajı
﻿Markovic'ten Kayserispor mağlubiyeti sonrası mücadele mesajı
﻿Markovic'ten Kayserispor mağlubiyeti sonrası mücadele mesajı
﻿Orhan Ak takımın eksiğini açıkladı
﻿Orhan Ak takımın eksiğini açıkladı
﻿Orhan Ak takımın eksiğini açıkladı
﻿Erdinç Sözer'den flaş Serdar Gürler açıklaması. Sakatlanarak oyundan çıkmıştı
﻿Erdinç Sözer'den flaş Serdar Gürler açıklaması. Sakatlanarak oyundan çıkmıştı
﻿Erdinç Sözer'den flaş Serdar Gürler açıklaması. Sakatlanarak oyundan çıkmıştı
﻿Yeni Hayat" ve Güldestan yeniden sahnede
﻿Yeni Hayat
﻿Yeni Hayat" ve Güldestan yeniden sahnede
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.