Süper Lig'in adı değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig'in ön adı ile ilgili sponsorluk anlaşması yaptı.

Lansmanda açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in yeni adının 'Trendyol Süper Lig' olduğunu duyurdu.

Mehmet Büyükekşi açıklamasında, "TFF olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana futbolumuzun marka değerini artırmak için, kulüplerimize yeni gelir kaynakları yaratmak için, en önemli konuyu gündemimize aldık ve her gün yeni projeler üretiyoruz. İlkini de bugün hayata geçiriyoruz. Trendyol ile yapacağımız bu anlaşma ekonominin yanı sıra marka değerine de katkı yapacağına inanıyoruz." dedi.

700 MİLYON TL'LİK ANLAŞMA

700 Milyon TL'lik anlaşma sağlandığını açıklayan Büyükekşi, "Türk futbol tarihine altın harflerle yazılacak bir anlaşmaya imza attık. Trendyol bundan sonra Türk futbolunun gelişimi açısından bizimle beraber olacak. Önümüzdeki günlerden itibaren Trendyol ile çalışmalarımızı duyuracağız. Yeni sezon şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Herhangi bir münakaşa olmadan başlayacak bir sezon olsun."



Biz Trendyol'u sponsor olarak değil iş ortağı olarak görüyoruz. İş ortakları birbirine fayda sağlarlar. 700 milyon TL'lik bir anlaşma sağladık. Bu anlaşmayı 2023-24 sezonu için hayata geçirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.