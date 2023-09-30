Süresiz başkanlık. Cumhur İttifakı, Erdoğan'ı 2028'de yeniden aday yapmanın yolunu arıyor

Anayasa'nın 101. maddesindeki “Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmünü AKP ve MHP'nin yeni anayasada değiştirmek ya da kaldırmak istediği konuşuluyor. Böylece Erdoğan’a 4. kez adaylık yolu açılacak.

Süresiz başkanlık. Cumhur İttifakı, Erdoğan'ı 2028'de yeniden aday yapmanın yolunu arıyor

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun Cumhur İttifakı kanadı, yeni anayasa çalışmalarına hız kazandıracak. Kulislerde AKP ve MHP’nin yapacağı yeni anayasa çalışmasında, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde sıkça gündeme gelen “101. madde ile ilgili tartışmalara son verecek bir düzenlemenin de yer alacağı” konuşuluyor.

Anayasanın 101. maddesindeki “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmünden yola çıkan muhalefet, o dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 ve 2018 seçimlerinde “cumhurbaşkanı seçildiği ve 14 Mayıs seçimlerinde bu hüküm gereği aday olamayacağı tartışmalarını” gündeme getirmişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, altılı masanın o dönem anayasa çalışmasında yer alan “Cumhurbaşkanı yedi yıllığına bir kez seçilsin” önerisi üzerine, “Biz de iki dönem yetmez üç dönem olsun dersek ne yapacaksınız?” çıkışında bulunmuştu. Bahçeli’nin bu çıkışı o dönem “iktidarın 2028 hedefi” için “2023 seçimleri sonrasındaki adımlara hedef” olarak yorumlanmıştı.

FARKLI SENARYOLAR VAR

Cumhur İttifakı’nın yeni anayasa çalışmasında 2017’de anayasaya eklenen “Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmünün de yeniden düzenlenebileceği konuşuluyor.

Siyaset kulislerinde, 101. madde ile ilgili “Muhalefet ile yaşanan tartışmalara son vermek” amacıyla maddede yapılabilecek değişikliklerle ilgili “farklı senaryolar” dile getiriliyor.

Bunlardan birinin “İki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmünün “Bir kimse en fazla üç defa seçilebilir” şeklinde düzenlenebileceğinin olduğu belirtiliyor.

Yeni anayasanın kabul görmesi halinde “1982 Anayasası ve bu anayasada yapılan tüm düzenlemeler hükmünü yitireceğinden”, Erdoğan’ın 2028’teki seçimlerde de bir kez daha aday olma hakkını kazanabileceği belirtiliyor.

TAMAMEN KALDIRILABİLİR

Daha önce anayasadaki “İki dönem” kuralı için “2017’deki anayasa değişikliği ile parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğini, bu nedenle de Erdoğan’ın 14 Mayıs 2023 seçimlerinde de aday olabileceği” savunmasını yapan iktidarın, maddede yapılacak bir düzenleme ile “2028’deki seçimlerinde de Cumhur İttifakı birlikteliğini hedeflediği” değerlendirmeleri de yapılıyor.

Madde ile ilgili “Farklı senaryolardan” bir diğerinin de hükmü tümüyle kaldırmak olduğu savunuluyor. Bu hükmün tümüyle kalkmasıyla birlikte de Cumhur İttifakı’nın, Erdoğan’ın 2028 seçimlerinde önüne çıkacak “Anayasa engelini de kaldırmış olacağı” savunuluyor.

Yeni anayasa için muhalefet partilerine de çağrı yapan Cumhur İttifakı kanadının yeni anayasada 101. madde ile ilgili yapacağı herhangi bir düzenlemeye muhalefetin ne şekilde tepki göstereceği de konuşuluyor.

Cumhur İttifakı kanadı, “CHP ve HDP dışında diğer siyasi partilerin söz konusu maddede bir düzenleme yapılması halinde, bu düzenlemeyi tümüyle reddetmeyeceğini” de düşünüyor.

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