Suriye Görev Gücü'nün ne olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada herkes tepki göstermişti ancak gerçek çok başka

Editör: Ersoy Özdem

2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaşla birlikte Türkiye-Suriye ilişkileri tamamen koparak, Türkiye Esad yönetimini tanımamaya başladı. Bu süreçten sonra ise yaşanan yoğun göç akınıyla birlikte ortaya yeni birçok kurum çıkarken, bazıları hakkında da yoğun tartışmalar yaşandı.

ARAÇTAKİ YAZI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf ise çok tartışıldı. Fotoğrafta bulunan aracın üzerinde yazan ‘Suriye Görev Gücü’ dikkatleri çekmiş, tartışmaların odağı olmuştu.

Ancak araç hakkında ve üzerinde yazan yazıyla ilgili gerçek ortaya çıktı. Herkes aracın Suriyeliler tarafından kullanıldığını zannederken, aracın sığınmacılar tarafından değil Türkiye Cumhuriyeti kamu görevlileri tarafından kullanıldığı belirtildi.

Fotoğrafta görülen aracın Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Suriye Görev Gücü’nün hizmet aracı olduğu açıklandı.

Türkiye’nin güvenliğini sağladığı Suriye’nin kuzeyindeki bölgelerde görev yapan kamu görevlileri “Suriye Görev Gücü” (SGG) olarak adlandırılıyor. SGG bünyesinde Suriye’de görevlendirilen kamu görevlileri de bu tip bakanlık araçlarını kullanmaktadır.

SURİYE GÖREV GÜCÜ NEDİR?

Suriye Görev Gücü ismi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan bölgede sivilleşme sürecine katkı sunmak amacıyla faaliyet gösteren kamu birimleri tarafından kullanılmaktadır. Suriye’de görev yapan kamu kurum ekiplerine Suriye Görev Gücü adı verilmektedir.

SGG, Suriye’nin kuzeyinde asayişten sağlığa birçok konuda Suriye’ye destek vermek için 25 Kasım 2016’da Başbakanlık talimatıyla kurulmuştur.

Bu süreçte Sağlık Bakanlığı tarafından Suriye sınırımızda bulunan Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep illerimizde il sağlık müdürlükleri bünyesinde Suriye Görev Gücü Başkanlıkları kuruldu.