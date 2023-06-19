Suriye Görev Gücü'nün ne olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada herkes tepki göstermişti ancak gerçek çok başka

Sosyal medyada paylaşılan bir aracın üzerinde yazan 'Suriye Görev Gücü' yazısı tartışmalara neden oldu. Ancak durum sanıldığı gibi çıkmadı.

Suriye Görev Gücü'nün ne olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada herkes tepki göstermişti ancak gerçek çok başka

Editör: Ersoy Özdem

2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaşla birlikte Türkiye-Suriye ilişkileri tamamen koparak, Türkiye Esad yönetimini tanımamaya başladı. Bu süreçten sonra ise yaşanan yoğun göç akınıyla birlikte ortaya yeni birçok kurum çıkarken, bazıları hakkında da yoğun tartışmalar yaşandı.

ARAÇTAKİ YAZI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf ise çok tartışıldı. Fotoğrafta bulunan aracın üzerinde yazan ‘Suriye Görev Gücü’ dikkatleri çekmiş, tartışmaların odağı olmuştu.

Ancak araç hakkında ve üzerinde yazan yazıyla ilgili gerçek ortaya çıktı. Herkes aracın Suriyeliler tarafından kullanıldığını zannederken, aracın sığınmacılar tarafından değil Türkiye Cumhuriyeti kamu görevlileri tarafından kullanıldığı belirtildi.

Fotoğrafta görülen aracın Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Suriye Görev Gücü’nün hizmet aracı olduğu açıklandı.

Türkiye’nin güvenliğini sağladığı Suriye’nin kuzeyindeki bölgelerde görev yapan kamu görevlileri “Suriye Görev Gücü” (SGG) olarak adlandırılıyor. SGG bünyesinde Suriye’de görevlendirilen kamu görevlileri de bu tip bakanlık araçlarını kullanmaktadır.

1d6f8900-3832-4721-b07d-4ecc555f1e6b.jpg

SURİYE GÖREV GÜCÜ NEDİR?

Suriye Görev Gücü ismi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan bölgede sivilleşme sürecine katkı sunmak amacıyla faaliyet gösteren kamu birimleri tarafından kullanılmaktadır. Suriye’de görev yapan kamu kurum ekiplerine Suriye Görev Gücü adı verilmektedir.

SGG, Suriye’nin kuzeyinde asayişten sağlığa birçok konuda Suriye’ye destek vermek için 25 Kasım 2016’da Başbakanlık talimatıyla kurulmuştur.

Bu süreçte Sağlık Bakanlığı tarafından Suriye sınırımızda bulunan Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep illerimizde il sağlık müdürlükleri bünyesinde Suriye Görev Gücü Başkanlıkları kuruldu.

suriye-gorev-gucu-arac.jpg

saglik-bakanligi-suriye-gorev-gucu.jpg

İlgili Haberler
Suriyeliler aynı anda 2 kadınla evlenen Arapların programını yaptı
Suriye'deki gece hayatını paylaşan Demet Akalın'dan AKP'yi kızdıracak sözler
Suriyeliler kendi medreselerini açtı ve Suriye’den gelen din adamları çocukları eğitiyor. Gazeteci Mehmet Yetim’den şok iddia
Suriye’de herkes sabaha kadar eğlencenin dibine vuruyor. Bizdeki sığınmacılar ise savaş var diye geri gönderilmiyor
Öne Çıkanlar
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Son Haberler
Doların 35 TL’nin üstünde olmasını istediler. Yok artık Ekonomi
Doların 35 TL’nin üstünde olmasını istediler. Yok artık
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 1 yaralı Güncel
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 1 yaralı
Her 5 çocuktan 1'inde görülüyor. Uzmanı beslenme önerilerini sıraladı Sağlık
Her 5 çocuktan 1'inde görülüyor. Uzmanı beslenme önerilerini sıraladı
Bebek soğuk aldığında ilk neler yapılmalı Sağlık
Bebek soğuk aldığında ilk neler yapılmalı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı Ekonomi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı
Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon: 9 gözaltı Güncel
Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon: 9 gözaltı
'Başparmakla şınav çekme rekoru' ile Guinness'e girdi Güncel
'Başparmakla şınav çekme rekoru' ile Guinness'e girdi