Suriye’de herkes sabaha kadar eğlencenin dibine vuruyor. Bizdeki sığınmacılar ise savaş var diye geri gönderilmiyor

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası, Türkiye’yi sığınmacıların cazibe merkezi haline getirdi.

Toplum tarafından artık ülkelerine dönmeleri istenen Suriyeli sığınmacıların, ülkelerinde savaş var bahaneleriyle Türkiye'de tutuldukları biliniyor. Ancak gerçeklerin hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı.

Tele1’de yayınlanan görüntülerde, özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan videolara yer verildi. Bu görüntülerde özellikle gençlerin sabaha kadar eğlendikleri ortaya çıktı. Hayatın normale döndüğü ve gece kulüplerinin ağzına kadar dolu olduğu gözlerden kaçmadı.

YILBAŞI KUTLAMASI YAPILMIŞTI

Daha önce de Suriye’de hayatın normale döndüğüne dair paylaşımlar yapılmıştı. Özellikle ülkelerinde yeni yıl kutlaması yapan Suriyeliler, yılbaşı kutlamaları kapsamında sokakları süslenmiş, yapay çam ağaçları hazırlamıştı. Yayınlanan görüntülerde halkın havai fişeklerle kutlama yaptığı görülmüştü.

TÜRKİYE’DE DE ARAPLARA ÖZEL GECE KULÜBÜ AÇIYORLAR

Savaş bahanesiyle Türkiye’ye gelen bazı Suriyeli ve Araplar ise eğlencelerinden ödün vermiyorlar. Öyle ki sadece kendilerinden olanların girebildiği, Türklerin alınmadığı gece kulüplerini bile Türkiye’de açmışlardı.

İstanbul'un en merkezi noktalarından biri olan ve son dönemde yabancı uyrukluların ağırlıklı olduğu Taksim'de, Araplara özel gece kulüpleri açılmış, görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.