Suriye’de herkes sabaha kadar eğlencenin dibine vuruyor. Bizdeki sığınmacılar ise savaş var diye geri gönderilmiyor

Suriye’deki gece kulüplerinden paylaşılan görüntülerde gençlerin sabaha kadar eğlendikleri ortaya çıktı. Akıllara ülkemizdeki sığınmacıların 'savaş var' bahanesiyle geri gönderilmemesi geldi.

Suriye’de herkes sabaha kadar eğlencenin dibine vuruyor. Bizdeki sığınmacılar ise savaş var diye geri gönderilmiyor

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası, Türkiye’yi sığınmacıların cazibe merkezi haline getirdi.

Toplum tarafından artık ülkelerine dönmeleri istenen Suriyeli sığınmacıların, ülkelerinde savaş var bahaneleriyle Türkiye'de tutuldukları biliniyor. Ancak gerçeklerin hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı.

Tele1’de yayınlanan görüntülerde, özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan videolara yer verildi. Bu görüntülerde özellikle gençlerin sabaha kadar eğlendikleri ortaya çıktı. Hayatın normale döndüğü ve gece kulüplerinin ağzına kadar dolu olduğu gözlerden kaçmadı.

screenshot-4-001.png

YILBAŞI KUTLAMASI YAPILMIŞTI

Daha önce de Suriye’de hayatın normale döndüğüne dair paylaşımlar yapılmıştı. Özellikle ülkelerinde yeni yıl kutlaması yapan Suriyeliler, yılbaşı kutlamaları kapsamında sokakları süslenmiş, yapay çam ağaçları hazırlamıştı. Yayınlanan görüntülerde halkın havai fişeklerle kutlama yaptığı görülmüştü.

TÜRKİYE’DE DE ARAPLARA ÖZEL GECE KULÜBÜ AÇIYORLAR

Savaş bahanesiyle Türkiye’ye gelen bazı Suriyeli ve Araplar ise eğlencelerinden ödün vermiyorlar. Öyle ki sadece kendilerinden olanların girebildiği, Türklerin alınmadığı gece kulüplerini bile Türkiye’de açmışlardı.

İstanbul'un en merkezi noktalarından biri olan ve son dönemde yabancı uyrukluların ağırlıklı olduğu Taksim'de, Araplara özel gece kulüpleri açılmış, görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

screenshot-1-003.png

screenshot-2-003.png

screenshot-3-002.png

İlgili Haberler
Araplara özel gece kulübünde Türk parası ayaklar altına alındı
İstanbul’da sadece Araplara özel gece kulübü açıldı. Boş yer yok
İstanbul’da sadece Araplara özel gece kulübü açıldı. Boş yer yok
Öne Çıkanlar
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Son Haberler
İsveç, eğitimde tabletlerden kağıt ve kitaba dönüyor Dünya
İsveç, eğitimde tabletlerden kağıt ve kitaba dönüyor
İstanbul'da tatille birlikte trafik de başladı Güncel
İstanbul'da tatille birlikte trafik de başladı
Gölete giren 3 arkadaştan biri hayatını kaybetti Yaşam
Gölete giren 3 arkadaştan biri hayatını kaybetti
Meteoroloji’den o bölgeler için kritik uyarı: Çok kuvvetli geliyor Güncel
Meteoroloji’den o bölgeler için kritik uyarı: Çok kuvvetli geliyor
Okan Buruk'tan İsmail Yüksek'in sözleri hakkında açıklama Spor
Okan Buruk'tan İsmail Yüksek'in sözleri hakkında açıklama
Tekstil fabrikasında yangın Güncel
Tekstil fabrikasında yangın
Çin rekor sıcaklarla mücadele ediyor Dünya
Çin rekor sıcaklarla mücadele ediyor