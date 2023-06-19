İzmir sokaklarında yabancı istilası. Türkçe konuşana rastlamak neredeyse imkansız

İzmir Basmane’de kaydedilen görüntülerde, sokakta neredeyse hiç Türk vatandaşının olmaması dikkat çekti.

İzmir sokaklarında yabancı istilası. Türkçe konuşana rastlamak neredeyse imkansız

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası ülkeyi yabancılar için cazibe merkezi haline getirdi. Sokaklarda artık Türk vatandaşlarından çok yabancı uyrukluların olduğu görülüyor.

İzmir’de çekilen görüntülerin de bu durumu doğrular nitelikte olduğu görüldü. Basmane bölgesinde bulunan oteller bölgesinde çekilen görüntülerde, sokaklarda kayda alınanların neredeyse tamamının yabancı olduğu görülürken, Türkçe konuşan yoktu.

Sosyal medya kullanıcısı Mert Öztürk’ün çektiği görüntülerde, oteller sokağında bulunanların farklı diller konuştuğu görülürken, Türkçe konuşana rastlanmadı.

O anlar sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılar tarafından Türkiye’nin geldiği durum endişe verici olarak yorumlandı.

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