Suriyeli bir çocuğu taciz etti ortalık karıştı. Mahalleli dövdü saklandığı evi taşladı

Eskişehir’de küçük bir erkek çocuğunu rahatsız ettiği iddia edilen Suriye uyruklu A.E., toplanan mahalleli tarafından darbedildi. Sığındığı ev taşlanan ve başından yaralanan Suriyeli hastaneye kaldırıldı.

Suriyeli bir çocuğu taciz etti ortalık karıştı. Mahalleli dövdü saklandığı evi taşladı

DHA'nın haberine göre, Tepebaşı ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi’nde oturan Suriye uyruklu A.E., iddiaya göre Uluzafer Caddesi’nde küçük bir erkek çocuğunu taciz etti.

Olayı fark eden çocuğun ailesinin tepki göstermesi üzerine toplanan mahalleli, Suriyeli uyruklu A.E.’ye saldırarak, darbetti.

A.E.’nin sığındığı sokaktaki bir ev ise taşlandı. Camları kırılan evden polis ekiplerince çıkarılan ve başından yaralanan A.E., Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mahallede geniş güvenlik tedbiri alınarak, toplanan kalabalık dağıtıldı.

Erkek çocuğu ve ailesi ise ifadeleri için Çocuk Şubesi Müdürlüğü’ne götürüldü. Suriye uyruklu A.E.’nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

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