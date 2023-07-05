Yabancı uyruklu şahıs bebek arabalı 3 kadını taciz etti

İstanbul Esenyurt’ta bebek arabalı üç kadını takip eden yabancı uyruklu şahıs kadınlarını fotoğraflarını çekti. Şahıs sınır dışı edilmek yerine adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu şahıs bebek arabalı 3 kadını taciz etti

Türkiye’de en çok tartışılan konuların başında kaçaklar ve sığınmacılar geldi. Sayıları giderek artan yabancı uyrukluluların vukuatları da bitmiyor.

Bir olay da İstanbul Esenyurt’ta meydana geldi.

DHA'nın haberine göre olay, Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi 1985. Sokakta gerçekleşti. Kaldırımda ilerleyen 3 bebek arabalı kadını arkadan takip eden yabancı uyruklu Salameh A., iddiaya göre cep telefonu ile kadınlardan birinin fotoğraflarını çekti. Durumu fark eden kadının arkadaşı hemen tepki gösterince Salameh A. yolun karşısına geçerek kaçmaya çalıştı. Kadınlardan biri ise şüphelinin peşinden giderek tepki gösterdi.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST

Tacize uğrayan kadın ise Salameh A.'nın fotoğrafını çekmeye çalıştığı sırada çevrede bulunan kişiler kadına yardım ederek şüpheliyi yakaladılar. Olay sırasında bölgede olan zabıta ekipleri Salameh A.'yı polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salameh A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliyi yakalayanlardan biri olan Kadir Kurttekin "Biz önce adamın kötü niyetli olduğunu anlamamıştık. Biz olay yerine gittiğimizde birisi telefondan fotoğrafları falan çektin diyor adama, kadının fotoğraflarını gösteriyor. Adam kadının fotoğraflarını çekmişti " dedi.

E.K. "Biz işyerinde olduğumuz için gördük. Sonradan fark ettik, bebekli kadınlar yürürken arkalarında bir tane beyefendi taciz etmiş ve adam kaçmaya çalıştı. Hatta kadında adamın peşinden koşmaya çalıştı fotoğrafını çekmeye çalıştı ama nihayet ki yakalanmış zaten" diye konuştu.

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