Türkiye’de yaşayan Suriyeli: Hayat on numara

Hükümetin olmayan göç stratejileri ve açık kapı politikası ülkeyi sığınmacıların cazibe merkezi haline getirdi. Türkiye’ye ye akın akın gelmeye devam eden yabancıların keyiflerinin de yerinde olduğu görülüyor.

Ekonomik darboğazla mücadele etmek zorunda bırakılan Türk milleti, sosyal hayatta türlü zorluklar yaşarken, ülkenin keyfini ise adeta sığınmacılar çıkarıyor.

Sokağın Gündemi isimli Youtube hesabında yayınlanan bir röportajda Suriyeli gencin söyledikleri dikkat çekti. Kuaför olduğunu belirten genç, ‘’Türkiye’de hayat on numara’’ dedi. Oy kullanmadığını belirten Suriyeli, eğer oy kullansaydım Erdoğan'a o’ verirdim derken, ‘’Erdoğan’ı çok seviyorum. Çünkü iyi adam, kalbi iyi’’ ifadelerini kullandı. Türkiye-Suriye kıyaslamasına ise ‘’Türkiye, Suriye’den güzel. Burada her şey var. Okul var, iş var. Suriye düzelse gitmek istemem. Biz artık Türkiye’ye alıştık. Sabaha kadar Suriyeliler gitsin desinler, biz buradayız’’ dedi.