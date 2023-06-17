Suriyeli sığıntıdan Türk kızlarına ağır hakaret. Bir dakika bile tutmayın bu hadsizi

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye’de Suriyeli sığınmacı sorunu giderek büyüyor. Hükümetin açık kapı politikası nedeniyle yasal ya da kaçak yollardan milyonlarca Suriyeli ülkemize geldi.

Bu tartışmalarda devam ederken Suriyelilerin vukuatları da sürüyor.

Sosyal medyada @Muhamad_istanbol adlı Suriyeli Twitter kulanıcısının skandal paylaşımları ortaya çıktı.

Suriyeli sığınmacını İstanbul Esenyurt'ta yaşadığı iddia edildi. Twitter’da Suriyeli sığınmacının "Yaz geldiğinde Türk kızları fahişe gibi giyiniyor iyi ki bu ülkeye gelmişim" şeklinde skandal bir tweet attı.

Paylaşıma tepki üzerine tepki yağarken kendisini uyaranlara ise Suriyeli sığınmacı şöyle dedi:

"Esenyurta gel kız kardeşini s***… bana adresini at" dediği görülüyor.

SURİYE’DE DE HERKES SABAHA KADAR EĞLENCENİN DİBİNE VURUYOR

Öte yandan ülkemizdeki Suriyeliler savaş bahanesiyle ülkelerine gönderilemezken Suriye’deki gece kulüplerinden paylaşılan görüntülerde gençlerin sabaha kadar eğlendikleri ortaya çıkmıştı.

Daha önce de Suriye’de hayatın normale döndüğüne dair paylaşımlar yapılmıştı. Özellikle ülkelerinde yeni yıl kutlaması yapan Suriyeliler, yılbaşı kutlamaları kapsamında sokakları süslenmiş, yapay çam ağaçları hazırlamıştı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor.

İşte gelen tepkiler:

Sonra biz ırkçı oluyoruz dimi? memleketim ne hale geldi!

Bunu sokak köpeklerine parçalamak istemem normal mi

Bir ülkede gayri resmi 13 milyon mülteci değil olsa olsa istilacı olur!

Yamyam gibi bakıyorlar zaten. Dışarıda, deniz kenarında rahat rahat takılmak mümkün değil.7sinden 70ine bekarindan evlisine hepsi maymun abazası bu araplarin. Öyle bir tiksinti var ki içimde tarifi mümkün değil.