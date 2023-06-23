Türkiye’nin en milliyetçi şehri Arabistan’ın eyaleti gibi oldu. Trabzon Uzungöl'de tabelalar Arapça’ya döndü

Editör: Ersoy Özdem

Türkiye her yıl milyonlarca turisti ağırlamaya devam ediyor. Özellikle Rusya ve Avrupa’dan gelen turistlerin yanı sıra son dönemde Arap turistler de ülkemizi tercih etmeye başladı.

Döviz kurunun sürekli yukarı yönlü hareketi, Arap ülkelerin vatandaşlarının Türkiye’ye akın etmesine neden oldu. Özellikle Karadeniz, Arap turistlerin gözde yeri olurken, bölgeden yoğun şekilde arazi almaya da devam ediyorlar.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler de Karadeniz’in ne hale geldiğini gözler önüne serdi. Türkiye’nin en milliyetçi şehirlerinden biri olarak kabul edilen Trabzon’un doğal cenneti Uzungöl adeta Arap turistlerin istilasına uğradı.

Arapların bölgeyi tercih etmesine kayıtsız kalmayan esnaf da tabelaları Arapça ile değiştirdi. İşletmelerin tabelalarında neredeyse hiç Türkçe olmaması, Arapça yoğunluklu olması tepkilere neden oldu.