Suriye'nin sahil kenti Lazkiye'den Türk Basketbolcu görüntüler paylaştı. Hani burada savaş nerede?

Suriye'deki Türk basketbolcu Kemal Canbolat Suriye'nin tatil ve sahil kenti Lazkiye'den görüntüler paylaştı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Suriye'nin sahil kenti Lazkiye'den Türk Basketbolcu görüntüler paylaştı. Hani burada savaş nerede?

Editör: Ayşe Memiş

İktidarın olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası Türkiye’yi yol geçen hanına çevirdi. Ülke sığınmacıların ve kaçakların merkezi haline geldi.

Suriyeli sığınmacılar başta olmak üzere farklı ülkelerden vatandaşlar Türkiye’yi mesken tuttu. İç savaşın bittiği, Esad’ın vatandaşlarının geri dönüşü için genel af ilan ettiği dönemde, Bakanlar ve üst düzey bürokratlar konuyla ilgili, ‘isteseler de göndermeyiz’, ‘Türk ekonomisini onlar ayakta tutuyor’, ‘ülkelerinde savaş var’ gibi bahanelerle sığınmacıları ülkede tutmaya devam ediyor.

Ancak sosyal medyaya düşen bazı görüntüler bunların tam tersini söylüyor. Kariyerine Suriye’de devam eden Türk basketbolcu Kemal Canbolat sosyal medya hesabından, Türk halkına Suriye’deki gerçekleri gösteriyor.

Suriye’nin sahil kenti Lazkiye’den görüntüler paylaşan Canbolat şu ifadeleri kullandı:

Lazkiye .. Suriyeliler tatil köylerinde tatillerini yapıyorlar. Fiyatlar Antalya ile yarışır.. Savaş çok kötü Köpük savaşı yüzünden bir çocuk totosunun üstüne düşmüş. Molotof kokteylide çok tüketiliyormuş.

Görüntülerde Suriyeli vatandaşların denize girdikleri, yaşamın günlük güllistanlık olduğu görülüyor.

Canbolat da Suriye’nin Hama şehrinden görüntüler paylaştı. Canbolat paylaştığı görüntülerle sosyal hayatın rutin bir şekilde devam ettiğini, bölgede savaş olmadığını ve halkın günlük hayatını nasıl sürdürdüğünü gözler önüne sermişti.

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