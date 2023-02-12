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Kerem Bürsin'in yardım çağrısı dünyada ses getirdi

Ahbap’a 200 bin TL bağışlayan Kerem Bürsin’in İngilizce olarak yaptığı yardım çağrısı dünyada ses getirdi

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 08:27
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Kerem Bürsin'in İngilizce olarak yardım çağrısı dünyada ses getirdi

Kerem Bürsin'in yardım çağrısı dünyada ses getirdi
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Kerem Bürsin deprem bölgesine yapılan yardımlara destek vermek için ilk günden beri seferber olan ünlü isimlerden biri.

Ünlü oyuncu önce Haluk Levent’in başkanı olduğu AHBAP için depremin yaşanmasının hemen sonrasında 200 bin TL bağışlamıştı..

Bürsin, depremzedelere ulaşmasını istediği yardımın daha geniş bir platforma ulaşması için de İngilizce olarak bir vido çekip dünyaya çağrıda bulunmuştu.

Bürsin’in çağrısı Brezilyalı futbolcu Marcelo Vieira başta olmak üzere birçok ünlü isim tarafından paylaşıldı.

“Bu daha başlangıç” diyen Bürsin yardım çalışmalarına devam edecek.

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