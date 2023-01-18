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Survivor 2023 yarışmasında elenen ilk isim şoke etti

Survivor 2023'te dün akşam adaya ilk veda eden isim belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında yapılan ada konseyinde seçilen Berdan Mardini, Ümit Erdim, Kürşat Jaun ve Seçkin Piriler arasında adaya veda eden isim izleyenleri şoke etti

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 09:22
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Survivor 2023 eleme gecesinde elenen ilk isim Ümit Erdim oldu

Survivor 2023 yarışmasında elenen ilk isim şoke etti
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Bir hafta önce yayın hayatına başlayan Survivor 2023, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında Berdan Mardini, Ümit Erdim, Kürşat Juan ve Seçkin Piriler olmuştu. Salı günü yapılan konseyde yarışmacılar için oylama başlatıldı.

NEFES KESEN ELEME

TV8ekranlarında Survivor 2023 heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Sezona hızlı bir başlangıç yapan Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında, ilk eleme nefes kesti.

ELENEN İSİM BUNU HİÇ BEKLEMİYORDU

Eleme potasının tamamı ünlülerden oluşan Survivor'da, ilk elenen isim büyük şaşkınlık yarattı. Acun Ilıcalı, ilk haftadan veda eden ismi duyurdu. Oylama sonucunda Survivor 2023'e veda eden isim Ümit Erdim oldu.

ELENDİĞİ İÇİN ŞAŞIRDI

Yapılan oylama sonunda Ümit Erdim diğer üç adaydan daha az oy alarak adaya veda eden isim oldu.  Elendiği için büyük bir şaşkınlık yaşayan Erdim, "Gidiyorum, takımıma inanıyorum. Mücadeleye devam edecekler. Survivor 2023'ün şampiyonu kırmızı takımdan çıkacak. Teşekkür ederim" dedi.

''SEYİRCİNİN VERDİĞİ KARAR BU''

Acun Ilıcalı ise "Gerçekten erken bir veda oldu. Benim beklentim daha uzun süre birlikte olmaktan yanaydı. Seyircilerimizin verdiği bir karar bu. Bize sana teşekkür etmek düşüyor. Çok güzel bir kariyerin ve umarım daha güzel halkalar eklersin.'' diyerek düşüncelerini ifade etti.

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