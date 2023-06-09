Survivor Taner'den kötü haber

Daha önce bıçaklı gasp suçundan 6 ay hapis yatan eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, serbest kaldıktan aylar sonra yine tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Onur Akay Medya'dan Mustafa Barış Durak'ın edindiği bilgiye göre; geçtimiz aylarda kaldığı evin kirasını ödeyemediği için sokaklarda ve çöp kutularının yanında kalmaya başlayan Tarlacı, Rum polisine mukavemet gösterdiği gerekçesiyle ikinci kez Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde tutuklanmış ve aylardır cezaevinde tutuluyordu.

Ancak cezaevindeki taşkınlık ve kavgaları yüzünden mahkeme eski Survivor yıldızının cezasında indirim yapmadı ve tutukluğunun devamına karar verdi. Acun Ilıcalı'nın gözde yarışmacısı, cezaevinde kalmaya devam edecek.



