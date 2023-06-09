Survivor Taner'den kötü haber

İkinci kez Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde tutuklanarak aylardır cezaevinde tutulan Survivor Taner Tolga Tarlacı mahkemeye çıktı.

Survivor Taner'den kötü haber

Daha önce bıçaklı gasp suçundan 6 ay hapis yatan eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, serbest kaldıktan aylar sonra yine tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

acun-ilicali-yillar-once-davalik-ol-apaf.jpg

Onur Akay Medya'dan Mustafa Barış Durak'ın edindiği bilgiye göre; geçtimiz aylarda kaldığı evin kirasını ödeyemediği için sokaklarda ve çöp kutularının yanında kalmaya başlayan Tarlacı, Rum polisine mukavemet gösterdiği gerekçesiyle ikinci kez Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde tutuklanmış ve aylardır cezaevinde tutuluyordu.

hjhgmjgo.jpg

Ancak cezaevindeki taşkınlık ve kavgaları yüzünden mahkeme eski Survivor yıldızının cezasında indirim yapmadı ve tutukluğunun devamına karar verdi. Acun Ilıcalı'nın gözde yarışmacısı, cezaevinde kalmaya devam edecek.


İlgili Haberler
Survivor Sabriye'nin inanılmaz değişimi. Eski halinden eser kalmadı
Survivor finali bilet fiyatları belli oldu. Final tarihi ve yeri de açıklandı
Survivor'da sakatlanmıştı. Zeynep Alkan'dan kötü haber
Acun Ilıcalı'dan 'Survivor' itirafı! "Yıllarca hata yapmışız"
Öne Çıkanlar
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Son Haberler
Kutay Soyacak ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hazar Ergüçlü ilişkisi hakkında konuştu Magazin
Kutay Soyacak ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hazar Ergüçlü ilişkisi hakkında konuştu
BM'nin "Savaş suçu" işlemekle suçladığı örgütün komutanı Türkiye’de üniversiteden mezun oldu Güncel
BM'nin "Savaş suçu" işlemekle suçladığı örgütün komutanı Türkiye’de üniversiteden mezun oldu
Pitbullu kavgada ölüme 18 yıla kadar hapis istendi Güncel
Pitbullu kavgada ölüme 18 yıla kadar hapis istendi
Bu da icra ve zabıt katipliği kuyruğu. 5 bin kişi ter döktü Güncel
Bu da icra ve zabıt katipliği kuyruğu. 5 bin kişi ter döktü
Bağırsakları göğüs kafesinde doğan bebeğin mucize kurtuluşu Sağlık
Bağırsakları göğüs kafesinde doğan bebeğin mucize kurtuluşu
Rüyada açılış görmek ne demek? Rüyada açılış görmek ne anlama geliyor? Rüya Tabirleri
Rüyada açılış görmek ne demek? Rüyada açılış görmek ne anlama geliyor?
Fatih Terim ve Materazzi'den anlamlı buluşma Spor
Fatih Terim ve Materazzi'den anlamlı buluşma