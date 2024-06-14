Hande Yener sözünün eri çıktı. Rektörlüğün bahar şenliklerini yasakladığı ODTÜ'lü gençlere bedava konser

ODTÜ'lü öğrenciler rektörlüğün getirdiği bahar şenliği yasağını ünlü şarkıcı Hande Yener ile kırdı.

Hande Yener'de büyük coşku yanan konserinden görüntüleri ATAMİZİNDEYİZ notu ile #odtü #benisev etiketleri ile kendi sayfasından paylaştı. Konserde Atatürk ve Türk bayrağı afişleri ekrana yansıtıldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) her yıl düzenlenen bahar şenliklerine bu yıl rektörlükten yasak kararı çıkması gündeme bomba gibi düşmüştü.

ODTÜ'lü öğrenciler ise Hande Yener'in sopa şarkısı eşliğinde bir video çekerek rektörlüğe tepkilerini dile getirmişti.

ODTÜ'lü öğrencilerin bu durumuna kayıtsız kalmayan Hande Yener tüm öğrencilere ücretsiz bir konser verdi. Ankara CerModern’de sahneye çıkan Hande Yener’in konserinde ODTÜ öğrencilerinden ücretsiz alınmadı. Şenlik havasında geçen konserde çılgınlar gibi eğlenen ODTÜ'lü öğrenciler eğlence görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Hande Yener'de büyük coşku yanan konserinden görüntüleri ATAMİZİNDEYİZ #odtü #benisev etiketleri ile kendi sayfasından paylaştı.