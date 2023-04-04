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Acun Ilıcalı deprem bölgesinde çocuklarla film izledi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ve karikatürist Varol Yaşaroğlu ile Hatay'da depremzede çocuklarla buluştu. Ilıcalı, "Kral Şakir: Mikrop Avcıları" filmini izledi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 11:09
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Acun Ilıcalı deprem bölgesine gitti! Kral Şakir sürpriziyle çocukların yüzünü güldürdü

Acun Ilıcalı deprem bölgesinde çocuklarla film izledi
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ve karikatürist Varol Yaşaroğlu Hatay'a gitti. Katar-Türkiye Konteyner Kardeşlik Kenti'nde depremzedeler tarafından karşılanan Ilıcalı, çocuklarla birlikte 'Kral Şakir: Mikrop Avcıları' animasyon filmini izledi. 

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın da katıldığı etkinlikte Ilıcalı, çocukların arasında girdiği alanda özçekim taleplerini geri çevirmedi.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya da kadınların yoğun ilgisiyle karşılandı. Kadınlar, Altunkaya ile fotoğraflar çektirdi.

Burada konuşan Ilıcalı, "Çok mutluyuz. Varol ile birlikte çok güzel bir organizasyon yapıyoruz. Açıkcası artık bu saatten sonra bizim yapmamız gereken buradaki kardeşlerimizi mümkün olduğu derecede mutlu etmek. Daha güzel projelerimiz de var. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bugün onlara küçük bir sürpriz bir film gösterimi yapacağız" dedi.

Ünlü isim, sözlerine "Çok da mutlu görüyorum onları. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çocuklara karşı aşırı bir düşkünlüğüm var. 4 kız babası olarak da burada olmak benim için çok büyük mutluluk. İnşallah onların geleceğini daha güzel daha ümitli ve mutlu şekle getirmek için milletçe uğraşıyoruz. Güzel şeyler yaşatacağız onlara" diye devam etti.

Acun Ilıcalı ve beraberindekiler daha sonra "Kral Şakir: Mikrop Avcıları" filmini izledi.

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