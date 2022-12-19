Mbappe'nin sevgilisi eski Fenerbahçeli'nin kız arkadaşı çıktı. Meğer o da Katar'daymış. İstanbul'da verdiği pozlarla tanınıyordu

Mbappe, attığı 8 golle gol krallığını kazanıp, altın ayakkabıyı alırken, Dünya Kupası tarihinde final maçında 3 gol atan ikinci futbolcu olarak tarihe geçti.

Hollanda basınında çıkan bir haberde Mbappe'nin yeni sevgilisinin de Dünya Kupası sırasında Katar'da olduğu ve manken olarak podyuma çıktığı belirtildi.

Mbappe'nin sevgilisi olduğu ileri sürülen model, Fenerbahçeli eski futbolcu Gregory van der Wiel'in eski aşkı Rose Bertram. Bertram, Wiel Fenerbahçe'de oynarken İstanbul'dan çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyordu.